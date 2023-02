Tre giochi gratis per PS5 da scaricare assolutamente a febbraio

Vi è venuta voglia di giocare a qualcosa di nuovo ma non volete spendere i vostri risparmi? Niente paura, su PlayStation 5 sono disponibili un'ampia varietà di titoli gratuiti che possono essere scaricati e giocati senza spendere neppure un centesimo. Non sapete neppure da dove cominciare? Ecco a voi tre free-to-play per PS5 sulla cresta dell'onda.

Overwatch 2

Il primo gioco free-to-play che vi consigliamo è Overwatch 2, poiché sta per dare il benvenuto alla Stagione 3. Lo sparatutto basato sugli eroi di Blizzard Entertainment non ha avuto una partenza perfetta, essendo stato criticato per diversi aspetti, uno su tutti la monetizzazione, ma ce la sta mettendo tutta per rimontare.

Gli sviluppatori di Irvine hanno promesso una serie di modifiche atte a rendere la progressione ben più piacevole, la cui implementazione è prevista appunto con l'inizio della Stagione 3 di Overwatch 2 fissato per martedì 7 febbraio. Se siete competitivi e vi piacciono le esperienza squad-based, allora dategli una chance.

The Sims 4

Nel caso vi fosse sfuggito, da qualche mese a questa parte The Sims 4, il simulatore di vita più famoso sulla piazza, è completamente gratuito nella sua edizione base. Ci teniamo a consigliarvelo adesso poiché l'aggiornamento più recente, datato 31 gennaio 2023, oltre ad aggiungere una serie di nuovi contenuti (tra cui gli indossabili medici, gli interruttori "Sia fatta la luce" e altre opzioni di personalizzazione) ha anche introdotto alcuni affinamenti specifici per le versioni console.

La modalità Costruisci è stata migliorata sensibilmente ed è ora arricchita da un sistema di tutorial pensato per i principianti, inoltre l'interfaccia utente è stata aggiornata con diverse novità che rendono la fruizione del simulatore ancora più piacevole dal salotto di casa. Vi avvertiamo: se vi lasciate catturare dal gameplay loop di The Sims 4 rischiate di non uscirne più!

Brawlhalla

Se avete voglia di menare ceffoni allora dovete dare un'occhiata a Brawlhalla, un picchiaduro a piattaforme in stile Super Smash Bros. che a sei anni dal lancio continua ad essere supportato e curato con attenzione dai suoi creatori, i ragazzi di Blue Mammoth Games.

Brawlhalla è divertente da giocare, è ricco di modalità (1v1, 2v2, 4v4 e tutti contro tutti) e soprattutto è caratterizzato da un roster di Leggende vasto e variegato, che include anche delle collaborazioni eccellenti provenienti da altri franchise, tra cui Ezio ed Eivor da Assassin's Creed. Come ogni free-to-play contiene degli acquisti in-game, ma comprendono solo ed esclusivamente oggetti cosmetici e lo sblocco rapido di lottatori che possono essere tranquillamente ottenuti anche scambiando l'oro ottenuto in-game in qualsiasi modalità di gioco. In aggiunta, prevede anche una rotazione settimanale gratuita: ogni 7 giorni una selezione di 9 lottatori viene messa a disposizione di tutti, anche per coloro che non li hanno sbloccati.