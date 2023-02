Tre giochi gratis per Xbox Series X da scaricare a febbraio

Sapete che su Xbox Series X e Series S sono disponibili un sacco di giochi gratis. E con gratis intendiamo scaricabili senza spendere neppure un centesimo e senza alcun obbligo di legarsi a qualche che tipo di abbonamento, come Live Gold e Game Pass. Di seguito vi proponiamo tre titoli free-to-play che meritano tutta la vostra attenzione.

Halo Infinite Multiplayer

Sebbene al momento non goda di una grande popolarità, Halo Infinite è un signor gioco. Nel corso degli ultimi mesi alcuni fan di lunga data si sono allontanati lamentandosi dei pochi aggiornamenti e per alcune promesse non mantenute, tuttavia se non avete mai giocato ad un titolo della serie non dovreste neppure pensarci: correte a scaricarlo! La modalità Multiplayer di Halo Infinite è completamente gratuita, e offre a chiunque la possibilità di cimentarsi nelle numerose modalità di gioco e di apprezzare il gameplay e il gunplay che hanno fatto la storia della saga di Master Chief. Il sistema di monetizzazione si regge sull'acquisto di pacchetti e Battle Pass Premium totalmente opzionali, dal momento che offrono solo contenuti di natura cosmetica. Nella versione free-to-play è inclusa anche la Forgia, che permette di sbizzarrirsi nella creazione di esperienze e mappe, e di giocare a quelle create dagli altri utenti.

Su Xbox Series X Halo Infinite si spinge fino alla risoluzione 4K ed offre il supporto ai 120fps sui televisori compatibili. Tra poche settimane, il 7 marzo per l'esattezza, è inoltre previsto l'inizio della Stagione 3, che promette tanti nuovi contenuti e aggiustamenti all'esperienza di gioco, i quali offriranno un ottimo pretesto per tornare a popolare i server ai giocatori storici.

Roblox

Creatività e condivisione sono le colonne portanti di Roblox, un piattaforma free-to-play che offre ai suoi utenti tutti gli strumenti necessari per dare forma alle esperienze di gioco più disparate e la possibilità di prendere parte a quelle plasmate dalle altre persone. In Roblox è concesso fare ed essere qualsiasi cosa si desideri: partecipare ad un'avventura epica, competere con i giocatori del resto del mondo o semplicemente fare una chiacchierata. La già sterminata libreria è in continua espansione e offre esperienze sempre nuove. Tra le più popolari, citiamo l'MMO Adopt Me!, l'horror game ad episodi Piggy, l'RPB a tema scolastico Royale High, l'omaggio al riccio blu Sonic Speed Simulator e chi più ne ha, più ne metta. Particolarmente apprezzato dai più giovani, Roblox supporta anche il gioco multipiattaforma offrendo la possibilità di continuare la partita anche su altri dispositivi come gli smartphone o il PC, ma non sulle altre console, essendo Xbox One e Series X|S le uniche sulle quali risulta attualmente disponibile.

Fall Guys

Se non volete prendervi troppo sul serio e state cercando qualcosa di divertente per sbellicarvi dalle risate in compagnia, allora non c'è nulla di meglio di Fall Guys, un gioco party royale gratis in cui voi e gli altri giocatori dovete sfidarvi in round di corse a ostacoli sempre più assurde finché non rimarrà un solo fortunato. La fortuna è un elemento importante, perché non sempre vince il più bravo! Fall Guys è l'apoteosi dell'ilarità e del divertimento, in cui le vittorie più belle sono quelle ottenute nel modo più assurdo e ridicolo possibile. Offre sfide competitive tutti contro tutti e cooperative, oltre ad eventi a tempo limitato e un ricco sistema di personalizzazione che ad ogni stagione si arricchiscono con nuove collaborazioni e costumi. Morire è bello, ma farlo con stile è ancora meglio!

Fall Guys supporta inoltre la progressione e il gioco multipiattaforma, permettendo ai giocatori di giocare con chiunque e di proseguire la partita dappertutto grazie alla sincronizzazione di un unico account Epic Games.