Tre giochi di Hideo Kojima che non tutti conoscono... ve li ricordate?

Con una carriera pluridecennale alle spalle, Hideo Kojima si è imposto come uno dei più grandi autori dell'industria videoludica, celebre mente dietro opere significative come Metal Gear Solid e Death Stranding. Ma la produzione del celebre game designer nipponico è più ampia di quanto si possa credere.

Nel frattempo che si prova a capire che fine ha fatto Death Stranding 2, riscopriamo tre dei giochi meno conosciuti di Hideo Kojima, capaci in ogni caso di ottenere pregevoli consensi al momento del loro esordio. Ce li avete presenti?

Boktai

Pubblicato su Game Boy Advance a cavallo tra il 2003 e il 2004 in tutto il mondo, Boktai The Sun is in Your Hands è una delle produzioni più particolari ed ambiziose tra quelle offerte dalla console portatile Nintendo. Si tratta di un Action/RPG che cattura la luce solare tramite un sensore montato sulla cartuccia di gioco, permettendo così di accedere ad importanti vantaggi in termini di gameplay. Kojima è stato non solo producer ma anche game designer del primo episodio della serie, che ha ottenuto pregevoli consensi di critica e pubblico, per poi occuparsi anche dei successivi giochi della serie nelle vesti di produttore.

Policenauts

Apprezzata avventura grafica pubblicata su più piattaforme tra cui PlayStation e SEGA Saturn, nel corso del tempo Policenauts si è ritagliato il suo zoccolo duro di fan in tutto il mondo, rimasti fortemente colpiti dalla splendida caratterizzazione dei personaggi e da una storia che non disdegna colpi di scena ben architettati. Tra i protagonisti troviamo inoltre Meryl Silverburgh, che in seguito verrà riproposta anche nella serie di Metal Gear Solid. Il vero problema di Policenauts è di essere stato pubblicato esclusivamente in Giappone e senza godere di alcuna riedizione negli anni successivi: ciò ha quindi portato l'opera di Kojima ad essere poco conosciuta tra il grande pubblico.

Snatcher

Proprio come Policenauts, anche Snatcher paga il fatto di essere rimasto sostanzialmente esclusiva nipponica pur essendo stato distribuito su più piattaforme nel corso del tempo. Fa eccezione la versione per SEGA CD/Mega CD, l'unica ad essere stata distribuita anche in Occidente, tuttavia la scarsa diffusione della macchina SEGA ha impedito a Snatcher di raggiungere un pubblico più vasto tra Europa e Stati Uniti. Peccato perché anche quest'avventura grafica ha dimostrato tutte le qualità necessarie per farsi ricordare in maniera fortemente positiva, dimostrandoci il grande talento di Kojima come game designer.

Tornando al presente, ricordiamo che Hideo Kojima sta lavorando ad un misterioso gioco per Xbox, il cui nome dovrebbe essere Overdose.