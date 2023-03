Tre giochi imperdibili per PS4 e PS5 in sconto a 9.99 euro

Continuano gli sconti su PlayStation Store, la promozione Mega Marzo è appena iniziata e per l'occasione vogliamo suggerirvi tre giochi per PS4 e PS5 in sconto a 9.99 euro, un prezzo davvero contenuto e assolutamente alla portata di tutte le tasche.

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto

L'ultimo episodio della saga Ultimate Ninja Storm è disponibile in un pacchetto che include Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, il Season Pass con tre DLC e la massiccia espansione Road to Boruto. Un bundle completo che vi permetterà di vivere l'esperienza definitiva di Naruto UNS.

Wasteland 3 Colorado Collection

Altro super bundle che include Wasteland 3 insieme alle due espansioni The Battle of Steeltown e Cult of the Holy Detonation. Incluso anche il DLC Colorado Survival Gear con un set di equipaggiamenti bonus per la neve che faciliteranno l'avventura in Colorado.

Tearaway Avventure di Carta

Sviluppato da Media Molecule, Tearaway è un platform tridimensionale in un mondo... di carta! Avventura di Carta non è un sottotitolo scelto a caso, in Tearaway tutto è rappresentato come in libro pop-up, persino il nostro eroe. Un gioco esteticamente curato e con meccaniche di gioco semplici ma non banali, una piccola perla del catalogo PS4 ingiustamente passata inosservata al grande pubblico.