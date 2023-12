Tre giochi indie che non conoscete in uscita nel 2024: potrebbero sorprendervi

Il mondo indie regala da sempre numerose chicche per gli appassionati di videogiochi, mescolando idee originali, stili artistici caratteristici e trame che lasciano il segno. Volgendo lo sguardo al 2024, ecco tre giochi indie da seguire con particolare attenzione nel nuovo anno.

Été

Previsto in arrivo su Steam nel primo trimestre del 2024, Été è un rilassante gioco basato sulla pittura che fonde esplorazione, creatività ed elementi narrativi. Vestiremo i panni di un artista in erba che viaggia a Montreal per un'estate (da qui il titolo dell’opera). Potremo immortalare le meraviglie della città su tela e fare amicizia con la gente del posto, completando incarichi per loro conto o dipingendo su commissione. Inoltre, potremo allestire una galleria d’arte in cui esibire i nostri dipinti. Tutto ciò che scopriremo esplorando potrà diventare un potenziale soggetto per le nostre opere.

Still Wakes The Deep

Survival horror narrativo in prima persona sviluppato da The Chinese Room, creatori di giochi acclamati dalla critica come "Amnesia: A Machine for Pigs", Still Wakes The Deep è previsto arrivare a inizio 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Ambientato nel 1975, su una piattaforma petrolifera al largo delle coste scozzesi, dovremo combattere contro una violenta tempesta e sfidare le acque oscure e gelide del Mare del Nord. Tutte le linee di comunicazione sono state interrotte, tutte le uscite sono scomparse e qualcosa di orribile è salito a bordo. Il gameplay reveal di Still Wakes The Deep ci dà un’idea delle atmosfere tetre e claustrofobiche del gioco.

Nightingale

Nightingale è un gioco di sopravvivenza PvE in prima persona, la cui release è prevista il 22 febbraio 2024 su PC (Steam ed Epic Games). Può essere giocato da soli in co-op con gli amici, ci immerge in un mondo aperto dai toni fantasy e prevede un mix di costruzione, fabbricazione, combattimento ed esplorazione in avventure che ci portano a visitare regni nuovi e sorprendenti. Nei panni di un intrepido Realmwalker, dovremo attraversare un labirinto di regni incantati ricchi di insidie e tesori, varcando portali transdimensionali fino a raggiungere la città magica di Nightingale. Per il gioco, che prenderà le distanze dalla narrativa di Dragon Age e Mass Effect, sono previsti sottotitoli in italiano.