Tre giochi indie in uscita nel 2023 da tenere assolutamente d'occhio

Il 2022 è ormai giunto al termine, lasciandoci alle porte un 2023 che promette di essere ricchissimo di giochi fortemente attesi dal pubblico (a tal proposito, ecco i videogiochi più attesi in uscita nel 2023).

Oltre alle produzioni delle più importanti compagnie mondiali, il nuovo anno darà ampio spazio anche alla scena indipendente con una gran quantità di titoli. Ecco quindi tre giochi indie in uscita nel 2023 da tenere d'occhio:

Replaced

Sviluppato dal team bielorusso di Sad Cat Studios, Replaced è un action di stampo cyberpunk realizzato con una tecnica di pixel art curatissima in ambientazioni 2.5D. Il gioco offrirà sezioni di combattimento ispirate alla serie di Batman Arkham, con animazioni fluide e transizioni piuttosto naturali, e fasi più riflessive, il tutto collocato in una città futuristica che richiama fortemente le atmosfere di Blade Runner. Si tratta quindi di un prodotto da tenere in considerazione, in uscita nella seconda metà del 2023 su Xbox One, Xbox Series X|S e PC oltre ad essere compreso fin dal day one all'interno di Xbox Game Pass.

Planet of Lana

Planet of Lana è un altro prodotto particolare: si tratta di un gioco puzzle-adventure disegnato e colorato interamente a mano, all'interno del quale vestirete i panni di una ragazza che, in compagnia di un piccolo animale, intraprenderà un viaggio attraverso un mondo misterioso dalle atmosfere sci-fi. Sviluppato da Wishfully Studios, Planet of Lana è in arrivo nel 2023 in esclusiva per PC e console Xbox, ed arriverà fin dal day one su Game Pass.

Hollow Knight Silksong

E' il sequel di uno dei giochi indie più acclamati e venduti degli ultimi anni, di Silksong in realtà non sappiamo moltissimo dal momento che Team Cherry ha centellinato le apparizioni pubbliche del gioco e dunque non vediamo l'ora di averlo tra le mani per scoprirne di più su questo indie Metroidvania dallo stile estetico unico. Hollow Knight Silksong sarà disponibile anche su Game Pass al lancio, pur non essendo una esclusiva console Xbox.