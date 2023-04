Tre giochi indimenticabili per Nintendo Wii: qual è il vostro preferito?

La Wii è stata una delle console di maggior successo dell'industria videoludica, e di Nintendo in particolare. Seppur pensata per un pubblico più casuale e per le famiglie, la console bianca dotata di sensori di movimento ha offerto un vasto catalogo di grandi produzioni e titoli di culto ancora oggi ricordati con affetto.

Di seguito vi elenchiamo tre giochi indimenticabili per Nintendo Wii, produzioni di qualità eccelsa che si sono imposte come autentiche "killer application" per la piattaforma.

Super Mario Galaxy

Pubblicato nel 2007, Super Mario Galaxy si è dimostrato una delle più grandi avventure di Mario mai realizzate. Capace di sfruttare al meglio l'accoppiata Wii Remote-Nunchuck, ed implementando con intelligenza nel gameplay un sistema di gravità capace di dar vita a nuove soluzioni videoludiche mai sperimentate prima nella serie, il viaggio dell'idraulico baffuto tra infinite galassie ha saputo regalare grandi emozioni e coinvolgimento. Un'opera indimenticabile, esattamente come il suo seguito Super Mario Galaxy 2 pubblicato tre anni dopo.

The Legend of Zelda Skyward Sword

Unico episodio completamente inedito a sbarcare sulla console (a differenza di Zelda Twilight Princess che venne pubblicato anche su GameCube), The Legend of Zelda Skyward Sword ha saputo utilizzare in maniera profonda e precisa i sensori di movimento di Wii dando vita ad una giocabilità ancora più immersiva, nel frattempo che i giocatori venivano conquistati da dungeon intriganti ed un mondo di gioco evocativo. La nostra recensione di Zelda Skyward Sword HD dimostra che l'opera è rimasta grande anche nel passaggio a Nintendo Switch nel corso del 2021.

Xenoblade Chronicles

Un JRPG mastodontico, capace di conquistare critica e pubblico con un mondo di gioco sconfinato, un sistema di combattimento appagante ed una storia e personaggi capaci di conquistare il pubblico. Xenoblade Chronicles si è velocemente imposto come uno dei maggiori cult di Wii, dando poi il via ad una serie proseguita tra seguiti, spin-off e riedizioni anche su Wii U e Switch, lasciando il segno con ogni nuova produzione.

Ma indubbiamente citare solo tre giochi è poco per una piattaforma che a suo modo ha scritto la storia videoludica. Dunque la parola passa a voi: quali ritenete siano i giochi più belli mai comparsi su Wii? E per restare in tema, vi rinfreschiamo la memoria ricordandovi anche quali erano i giochi di lancio di Nintendo Wii.