Tre giochi indimenticabili usciti su Nintendo DS

Caricarsi sulle spalle l'eredità dei Game Boy è stata un'impresa ardua, ma il Nintendo DS ha superato la prova a pieni voti. La rivoluzionaria console portatile di Nintendo dotata di un doppio schermo con tanto di touch screen ha regalato gioie e divertimento ai fan a partire dal 2004, grazie a tanti giochi eccezionali.

E così, dopo avervi citato tre giochi indimenticabili per Nintendo Wii, è il momento di scoprire quali sono state tre titoli irrinunciabili per DS, quelle che ogni appassionato possessore della piccola piattaforma dovrebbe assolutamente avere nella propria collezione.

Mario & Luigi Viaggio al Centro di Bowser

Terzo episodio della serie RPG a turni iniziata su GBA con SuperStar Saga, Mario & Luigi: Viaggio al Centro di Bowser si è imposto come uno dei migliori esponenti del genere mai apparsi su DS. Capace di portare alla massima espressione la formula di gioco già sperimentata dai predecessori, l'opera ruota attorno alla figura di Bowser, qui nei panni del protagonisti e dotato in questo modo di un set di mosse peculiare che ha donato freschezza al gameplay. Ma gli eroici Mario e Luigi non possono certo mancare, e danno una mano al loro acerrimo rivale dall'interno del suo complesso e bizzarro corpo. Le sorprese non mancano di certo in quest'avventura lunga, coinvolgente e memorabile.

New Super Mario Bros

Dopo aver rivissuto il passato della serie su GBA tramite i vari Super Mario Advance, è su DS che finalmente la mascotte Nintendo torna protagonista di un'avventura 2D portatile completamente inedita. E si tratta di un ritorno alle origini con il botto. New Super Mario Bros. reinterpreta in chiave moderna tutte le caratteristiche che resero grandiose le primissime avventure di Mario, con Nintendo che confeziona in questo modo un Platform 2D avvincente e ricco di sorprese.

Pokémon HeartGold & SoulSilver

Il Nintendo DS è stata la casa di due dei più grandi giochi Pokémon mai realizzati nel corso della storia del brand. Remake dei titoli di seconda generazione, Pokémon HeartGold & SoulSilver sono di fatto la somma di quanto Nintendo e Game Freak hanno realizzato con il franchise fino a quel momento: un'avventura mastodontica in termini di contenuti, che amplia in maniera consistente quanto fatto da Pokémon Oro e Argento su Game Boy Color e condendo il tutto con una veste audiovisiva indimenticabile. A distanza di anni, ancora oggi sono considerati dai fan tra i migliori giochi Pokémon mai realizzati.

La libreria del DSè tuttavia sconfinata e ci sono tantissimi altri titoli che meritano una menzione. Tocca dunque a voi: fateci sapere quali sono secondo il vostro parere i giochi indimenticabili per Nintendo DS!