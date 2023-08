Tre giochi che non vediamo l'ora di giocare su PS5 a settembre

L'estate è agli sgoccioli, ma per i videogiocatori è una buona notizia. L'autunno, portatore di novità, è alle porte, e con esso anche una moltitudine di videogiochi pronti a reclamare una fetta di mercato. Si comincia a fare sul serio già a settembre: ecco a voi tre titoli che non vediamo l'ora di giocare sulla nostra PlayStation 5!

Baldur's Gate 3 dal 6 settembre

Nello stesso giorno in cui l'utenza Xbox avrà modo di giocare per la prima volta a Starfield, la comunità PlayStation potrà festeggiare il debutto di Baldur's Gate 3, gioco di ruolo di Larian Studios che ha già avuto modo di lasciare a bocca aperta l'utenza e la critica su PC. Cosa dire che non abbiamo già detto nella nostra entusiastica recensione di Baldur's Gate 3 per PC? Il 9,5 in fondo all'articolo certifica una produzione mastodontica, stratificata nel gameplay e profonda nella narrazione, che ha settato nuovi standard a nostro modo di vedere difficili da raggiungere per il resto dell'industria.

Il lancio ufficiale su PlayStation 5 è fissato per il 6 settembre, ma coloro che hanno preordinato la Digital Deluxe Edition possono cominciare a giocare già il 4 settembre. Larian ha anche confermato il supporto al cross-save, ciò significa che se avete già cominciato l'avventura su PC, potete proseguirla su PS5 dallo stesso punto.

Lies of P dal 19 settembre (anche su PS4)

Lies of P e la sua originale reinterpretazione del Pinocchio di Collodi, portato a schermo con un tono oscuro alla Bloodborne e un'estetica cupa ispirata alla Belle Époque, ci ha catturato fin dal primo sguardo, ma se siamo qui ad aspettarlo con tanta ansia è anche e soprattutto merito del gameplay esibito durante le prove che abbiamo avuto modo di effettuare fino ad oggi. Lies of P appare intrigante tanto nella trama, che chiederà ai giocatori di compiere importanti scelte fino a condurre a tre possibili finali, quanto nel gameplay, debitore della lezione impartita da From Software ma capace di sorreggersi sulle proprie gambe. Le qualità di Lies of P sono tangibili già nella demo gratuita disponibile al download, e le varie criticità riscontrate (tra cui la schivata problematica) sono già state oggetto delle attenzioni di Neowiz.

Mortal Kombat 1 dal 19 settembre

Il debutto di un nuovo picchiaduro di NetherRealm Studios è sempre un evento, ma ciò è ancor più vero per Mortal Kombat 1, che si prepara a rifondare l'intero impianto narrativo della serie introducendo un nuovo universo (creato dal Dio del fuoco Liu Kang) e stravolgendo i rapporti tra i personaggi che i fan avevano imparato a conoscere fino ad oggi. La rifondazione non passa solamente per la narrativa, poiché i ragazzi guidati da Ed Boon hanno anche preparato alcune novità pensate per rinnovare il rodato gameplay della serie, a partire dall'introduzione dei Kameo, un gruppo di kombattenti esclusivi che aiutano il personaggio principale durante gli incontri creando nuove possibilità di gioco. Presenti all'appello anche la nuova Modalità Invasione, un mix tra gioco da tavolo e RPG in formato single player, e una lunga lista di nuove Fatality, che promettono di alzare ulteriormente l'asticella del gore.