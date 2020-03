Tre giochi in offerta su Amazon, gli sconti di lunedì 30 marzo

In queste settimane di emergenza Coronavirus Amazon sta dando priorità agli ordini di prodotti e beni di prima necessità, in ogni caso il noto sito di eCommerce continua a proporre offerte e promozioni anche per quanto riguarda i videogiochi.

Sono tre le offerte di oggi che hanno catturato la nostra attenzione, tra cui Resident Evil 2 Remake (in attesa di Resident Evil 3, in arrivo il 3 aprile), LEGO City Undercover (perfetto per giocare con tutta la famiglia, coinvolgendo anche i giovanissimi) e Overwatch Legendary Edition per PC.

Sconti Amazon Videogiochi

Si tratta di tre offerte piuttosto interessanti, in particolar modo per quanto riguarda Overwatch che raggiunge così il suo prezzo più basso di sempre relativamente alla Legacy Edition. LEGO City Undercover potrebbe aiutarvi ad intrattenere i più piccoli in questo periodo di quarantena mentre Resident Evil 2 è certamente un gusto antipasto in attesa del ritorno del Nemesis.

Ricordatevi in ogni caso che le spedizioni di giochi e console potrebbero tardare e arrivare più tardi rispetto al previsto, Amazon chiede di portare pazienza, tutti gli ordini arriveranno comunque regolarmente a destinazione.