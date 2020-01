Tre giochi in offerta su Amazon con gli sconti Warehouse Deals

Proseguono gli sconti Warehouse Deals di Amazon, con tagli di prezzo fino al 20% su una serie di prodotti resi e ricondizionati, pari al nuovo. Anche oggi vi proponiamo tre giochi da comprare a prezzo scontato, ecco la nostra selezione.

"Da mercoledi 22 gennaio 2020, dalle 00:00, al venerdì 31 gennaio 2020, alle 23:59, i clienti Amazon potranno beneficiare del 20% di sconto su prodotti selezionati di Amazon Warehouse. Lo sconto del 20% sul prezzo visualizzato nella pagina di ciascun prodotto verrà applicato direttamente al Carrello. Scopri tutti i prodotti a cui si applica la promozione nel negozio Amazon Warehouse. Non cumulabile con altre promozioni."

Sconti Amazon Videogiochi

Tra i tanti giochi in offerta vi consigliamo Spyro Reignited Trilogy (include Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage e Spyro 3 Year of the Dragon) a 29.99 euro, Shadow of the Tomb Raider a 18.99 euro e Tom Clancy's The Division 2 (versione standard) a soli 14,99 euro.

La durata delle offerte non è stata specificata, il consiglio è sempre quello di approfittarne subito se siete interessati, prima che i titoli indicati tornino ad essere venduti a prezzo pieno.