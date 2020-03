Tre giochi in offerta su Amazon con The Witcher 3 GOTY meno di 30 euro

Continuano le offerte di Amazon sui migliori videogiochi per PC e console, tra le promozioni di oggi vi segnaliamo tre giochi in vendita a prezzo speciale per un periodo limitato, tra questi troviamo anche The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition.

L'edizione definitiva del gioco CD Projekt RED (che include le espansioni Heart of Stone e Blood & Wine) costa 25.60 euro, segnaliamo anche Metro Exodus a 19.99 euro e Resident Evil 2 Remake a 29.90 euro, in tutti e tre i casi disponibili sia in versione PlayStation 4 che Xbox One allo stesso prezzo.

Sconti Amazon Videogiochi

Le offerte indicate sono valide per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili. Amazon ricorda che in questo periodo con l'emergenza Coronavirus in corso le tempistiche di spedizione potrebbero essere leggermente più lunghe del normale e invita i clienti a pazientare.

