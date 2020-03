Tre giochi in offerta su Amazon nel weekend con Kingdom Hearts 3 a meno di 20 euro

Anche in questo difficile fine settimana di marzo, Amazon Italia propone una serie di offerte e promozioni interessanti sui migliori videogiochi del momento, noi abbiamo selezionato tre titoli in vendita a prezzo scontato per un periodo limitato.

In particolare vi segnaliamo Kingdom Hearts 3 venduto a soli 15.99 euro, Red Dead Redemption II (per PS4 e Xbox One) a 30.98 euro e Crash Team Racing Nitro Fueled a 33.99 euro in versione PS4 a 28.99 euro in versione Nintendo Switch.

Sconti Amazon Videogiochi

Le offerte indicate sono valide solamente per un periodo limitato (non meglio specificato) dunque se siete interessati vi invitiamo ad approfittarne prima che i giochi segnalati tornino in vendita a prezzo pieno. Sicuramente vantaggiosa l'offerta relativa a Kingdom Hearts 3, anche Crash Team Racing Nitro Fueled potrebbe rivelarsi un buon acquisto in questo periodo grazie al supporto multiplayer online, lo stesso possiamo dire per Red Dead Redemption 2, grazie alla modalità multigiocatore Red Dead Online.

