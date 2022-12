Tre giochi PlayStation 5 da tenere d'occhio nel 2023

Il 2023 si prospetta ricchissimo di nuove uscite grazie al debutto di giochi come One Piece Odyssey, Marvel's Spider-Man 2, Final Fantasy XVI e Resident Evil 4 Remake, solamente per citarne alcuni. Ecco tre giochi per PS5 da tenere d'occhio per il prossimo anno.

Marvel's Spider-Man 2

Non possiamo non iniziare con il nuovo gioco dell'Uomo Ragno, Insomniac ha confermato che Marvel's Spider-Man 2 uscirà nell'autunno 2023, la speranza quindi è che durante la primavera Sony possa iniziare la campagna marketing con trailer e gameplay. Marvel's Spider-Man 2 sarà con ogni probabilità uno dei protagonisti della calda estate 2023, in attesa di poterci giocare poi alla fine del prossimo anno.

Lies of P

Pinocchio incontra Bloodborne in questo Soulslike che vuole rendere omaggio al racconto di Carlo Collodi. Lies of P è un gioco che sta destando molto interesse, i trailer registrano sempre un gran numero di visualizzazioni e l'hype è certamente alle stelle. Su Xbox uscirà anche su Game Pass, su PlayStation 5 non sappiamo se verrà inserito nel catalogo PlayStation Plus, in ogni caso da tenere d'occhio.

Pragmata

Che fine ha fatto Pragmata? Nel 2021, Capcom ha dato appuntamento con Pragmata al 2023 ma ad oggi non abbiamo visto nulla ad esclusione del trailer di debutto. A giudicare dal comparto tecnico, il titolo sembra essere particolarmente ambizioso e noi non vediamo l'ora di saperne di più.