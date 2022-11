Tre giochi PlayStation Plus da giocare a novembre su PS4 e PS5

Sono tantissimi i giochi PS4 e PS5 in arrivo su PlayStation Plus a novembre 2022, oltre ai giochi Essentials già disponibili, dal 15 novembre faranno la loro comparsa anche i titoli del catalogo Extra e Premium, per un totale di oltre 20 giochi diversi.

Nioh 2

Kingdom Hearts 3

Oddworld Soulstorm Enhanced Edition

, per questo abbiamo pensato di segnalarvi tre giochi che dovreste giocare assolutament questo mese, su PlayStation 4 e PlayStation 5.Disponibile per gli abbonati PlayStation Plus Essentials (e di conseguenza, Premium ed Extra), Nioh 2 è un Soulslike sviluppato dal Team Ninja e. Rispetto al primo episodio, Nioh 2 perde smalto in alcuni aspetti ma mantiene inalterato il fascino del giappone feudale e si distingue per un gameplay solido, anche se non troppo vario. Per saperne di più ecco la recensione di Nioh 2 : oltre ad essere una gioia per gli occhi grazie ad un art design di assoluto spessore, KH3 è anche fedele ai dettami della saga Square Enix, presentando frenetiche battaglie in tempo reale con un sistema di combattimento rinnovato ma al tempo stesso familiare. Non mancano sezioni di gioco a bordo della Gummiship, mentre tra i nuovi mondi ci sono quelli di Monsters University, Big Hero 6, Frozen, Toy Story e Rapunzel. Per saperne di più ecco la recensione di Kingdom Hearts 3 Se non avete mai giocato i titoli della serie e volete approfondire, su PlayStation Plus trovate anche. Unica nota stonata, Kingdom Hearts 3 non include il DLC Re:Mind.

Oddworld Soulstorm è l'ideale seguito di Oddworld New 'n' Tasty, gioco che di fatto rivisita il mondo di Abe's Exoddus. Abe è stato chiamato a guidare i suoi compagni in un mondo ricco di rompicapi da risolvere, in pieno stile Oddworld. La formula tipica della saga è ravvivata da elementi stile RPG tra cui la possibilità di trovare risorse per costruire oggetti ed armi e dal sistema Quarma che riflette le azioni di Abe influenzando il suo destino. La Enhanced Edition per PS4 e PS5 include il contenuto aggiuntivo Toby's Escape, nuova modalità focalizzata sui puzzle ambientali. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Oddworld Soulstorm.