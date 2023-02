Tre giochi su PlayStation Store da comprare in sconto a 5.99 euro

Continua il nostro viaggio alla scoperta delle migliori offerte del PlayStation Store, in questa occasione vi segnaliamo tre giochi per PS4 e PS5 in vendita ad un prezzo piccolo piccolo, solamente 5.99 euro l'uno, una cifra ampiamente alla portata di tutti. Ecco i nostri consigli per gli acquisti, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.

Mad Max 5.99 euro

Basato sull'omonima saga cinematografica, Mad Max è un gioco d'azione Open World in terza persona con ambientazione post apocalittica. Bello eh? Sulla carta indubbiamente, in realtà Mad Max non è un gioco perfetto, tecnicamente non è invecchiato benissimo e alcune meccaniche di gioco rischiano di diventare presto ripetitive, ma se amate l'ambientazione e avete adorato i film di Mad Max, non resterete delusi, a patto di non aspettarsi un capolavoro.

Metal Gear Solid V The Phantom Pain 5.99 euro

Altro titolo assolutamente consigliato a sei euro (meno un centesimo) è sicuramente Metal Gear Solid V The Phantom Pain, un gioco che non ha bisogno di presentazioni. L'epica conclusione della saga diretta da Hideo Kojima e ultimo gioco della serie diretto dal suo autore dopo l'abbandono di Konami. Non serve dire altro, vero? Da segnalare come la versione in offerta su PlayStation Store sia quella standard che include solamente il gioco completo e Metal Gear Online mentre il prologo Metal Gear Solid V Ground Zeroes non è incluso nel pacchetto.

Darksiders Fury's Collection War and Death 5.99 euro

A differenza di quanto il titolo lascerebbe intendere, questa raccolta non include tre giochi, bensì due: Darksiders Warmastered War's Redemption e Darksiders 2 Deathinitive Edition Death's Revenge, ovvero le versioni rimasterizzate delle avventure con protagonista (rispettivamente) Guerra e Morte, due dei quattro Cavalieri dell'Apocalisse. Niente male se pensiamo che separatamente i due giochi costano in questo momento 19.99 euro l'uno su PlayStation Store.