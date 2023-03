Tre giochi Pokemon fan made che non potete assolutamente perdervi: da Xenoverse a Infinity

Quando si parla del mondo Pokémon e delle sue produzioni videoludiche, tra cui l'attuale nona generazione ormai prossima a ricevere un DLC diviso in due parti con Pokémon Scarlatto e Violetto Il Tesoro dell’Area Zero, c'è spazio anche per i videogiochi fanmade dedicati ai simpatici mostriciattoli tascabili.

Con un lavoro che si pone in bilico tra il semplice modding dei titoli principali e la creazione di interi giochi amatoriali basati sulle opere di Game Freak e Nintendo, le produzioni ideate dall’utenza costituiscono un importante punto di riferimento nella community gaming di tutto il mondo. Di giochi modificati o creati ex novo ve ne sono diversi, ma quali sono i migliori fan game Pokémon?

Pokémon Infinity

Iniziamo questa lista partendo da una di quelle esperienze che, nel panorama internazionale Pokémon, hanno da sempre lasciato il segno: Pokémon Infinity, creato dai ragazzi che realizzarono Pokémon Obsidian, permette ai giocatori di immergersi in un’avventura alla riscoperta di sé stessi. Dimenticatosi della propria identità, il personaggio sarà chiamato a vivere un’esperienza in un’isola misteriosa e ricca di insidie, con sfide che sapranno tenere testa a tutti i Pokéallenatori più accaniti. All’interno del gioco vi saranno diverse centinaia di Pokémon, che copriranno la lista di creature esistenti dalla prima alla sesta generazione. Tuttavia, Pokémon Infinity offre molto altro:

Oltre cento fan Pokémon, con forme regionali e inedite evoluzioni annesse

Pokémon e meccaniche dalla prima alla sesta generazione

Battaglie e scambi online

Sistema meteo dinamico che cambia a seconda del giorno e dell'ora

Ampio numero di contenuti endgame

Il limite di livello è stato portato a 150

Oltre 650 animazioni di battaglia

Modalità Randomizer (deve essere attivata sul PC dei rivali prima di lasciare la prima città)

Pokémon Rejuvenation

È arrivato il momento di vivere una nuova avventura in quel di Aevium, una regione la cui prosperità è stata arrestata dall’avanzare di una calamità che ha fatto a pezzi l’intera regione. Al tentativo di risanare ciò che è andato perduto dopo gli ultimi tragici eventi, si contrappone l’arrivo del Team Xen, un gruppo intento a conquistare l’intera zona. Esteticamente riconducibile alla terza generazione e all’ottava sul fronte prettamente videoludico, Pokémon Rejuvenation offre un’esperienza senza precedenti. Partendo dalla presenza di 898 creature, di tutti gli starter esistenti e oltre quindici palestre, troviamo anche:

Sistema di effetti di campo adottato da Reborn (con campi personalizzati realizzati per Rejuvenation)

Oggetti di cresta che aumentano la potenza di Pokémon normalmente poco utilizzati per rendere più vivace la strategia di battaglia

Oltre 80 ore di gioco (escluse le missioni secondarie)

Pokemon shiny personalizzati e un tasso di shiny aumentato

Pokémon Xenoverse

Come concludere la nostra lista dei migliori fan game Pokémon, se non con uno dei prodotti più apprezzati e giocati dalla community internazionale? Pokémon Xenoverse, un progetto italiano realizzato da Weedle Team, getta il giocatore in un’avventura incentrata sulla ricerca di un padre sparito nel nulla, dietro cui si cela una grande storia da raccontare: faglie interdimensionali, invasioni delle Specie X e tanto altro ancora.

A tutto questo, però, bisogna aggiungere un gameplay sopraffino, con oltre centinaia di nuovi Pokémon dal design originale e con un supporto post-lancio che ha introdotto nuovi contenuti aggiuntivi attraverso appositi DLC. Il mondo Pokémon è dunque ricco di innumerevoli produzioni, alcune delle quali potrebbero fare la felicità dei fan dei giochi di The Pokémon Company nell’attesa dell’arrivo dei contenuti aggiuntivi dei capitoli di nona generazione. Sul versante mainstream dei titoli principali, infatti, si continuano ad aspettare novità sulla presenza di nuove forme di teracristalizzazione con l’avvento del DLC Il Tesoro dell’Area Zero per Pokémon Scarlatto e Violetto.