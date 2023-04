Tre giochi PS1 con colonne sonore indimenticabili

La prima PlayStation ha offerto ai giocatori di tutto il mondo giochi iconici capaci di lasciare un segno profondo nella storia videoludica, produzioni che hanno fatto breccia nel cuore degli appassionati non solo per le loro qualità ludiche e tecniche, ma anche per le incredibili musiche di sottofondo.

Così, dopo aver citato tre giochi PS1 con una grafica spaccamascella per l'epoca, scopriamo anche tre giochi della prima console Sony passati alla storia grazie anche alle loro colonne sonore.

Castlevania Symphony of the Night

Il nuovo corso di Castlevania, che ha abbracciato uno stile molto meno lineare e con mappe enormi sdoganando il concetto di "metroidvania", non poteva che iniziare con il botto grazie a Castlevania Symphony of the Night, che è passato alla storia per le sue atmosfere, il suo gameplay rinnovato e, ovviamente, le sue musiche di sottofondo. Brani evocativi e coinvolgenti, capaci di far venire la pelle d'oca all'utente nel frattempo che si addentra nell'intricato castello di Dracula. Ancora oggi una delle più grandi prove musicali di Konami e della serie in generale.

Final Fantasy VIII

Citare un solo Final Fantasy pubblicato originariamente su PS1 è veramente difficile. Il maestro Nobuo Uematsu ha saputo realizzare musiche da pelle d'oca non solo per Final Fantasy VII, ma anche per Final Fantasy VIII e Final Fantasy IX, i cui sottofondi hanno più volte emozionato i giocatori e valorizzato gli eventi chiave dei tre giochi. Se proprio dobbiamo citarne uno, l'ottavo episodio merita la menzione anche solo per la magistrale Liberi Fatali, sottofondo di uno dei più memorabili filmati d'apertura di tutti i tempi.

Silent Hill

Se il primo Silent Hill si è dimostrato un capolavoro, il merito va anche allo straordinario lavoro che Akira Yamaoka ha svolto alle musiche. La colonna sonora dell'iconico survival horror del 1999 valorizza la storia, le atmosfere e gli angoscianti orrori della cittadina nebbiosa restando per sempre impressa nella mente degli appassionati. Il brano d'apertura, così come il tema di Lisa Garland, sanno regalare emozioni fortissime. Anche i seguiti si sono dimostrati altrettanto incredibili in tal senso, e chissà come verrà reinterpretato l'accompagnamento musicale in Silent Hill 2 Remake che potrebbe essere vicino all'uscita.

Ma citare solo tre giochi è riduttivo per una console che ha offerto un parco titoli sconfinato. Diteci dunque la vostra: quali sono secondo voi le colonne sonore più belle mai ascoltate su PS1?