Tre giochi PS1 con una grafica incredibile e un comparto tecnico super

La classifica dei tre migliori giochi con una grafica super su PS1 vi è piaciuta e proprio grazie ai vostri feedback abbiamo pensato di realizzare una seconda parte con altri tre giochi tecnicamente incredibili per una console a 32-bit. E chissà che non ci sia spazio anche per un terzo appuntamento...

Tomb Raider The Last Revelation/Tomb Raider Chronicles

Tomb Raider III Adventures of Lara Croft del 1998 ha rappresentato una svolta per la serie dal punto di vista tecnico ma Core Design ha ulteriormente alzato l'asticella con gli ultimi due episodi della seri usciti su PlayStation: Tomb Raider The Last Revelation del 1999 e Tomb Raider Chronicles del 2000. Sebbene questi due giochi siano stati ampiamente criticati per un gameplay sottotono, per quanto riguarda il comparto grafico siamo su livelli altissimi, sopratutto per quanto riguarda l'illuminazione e i modelli poligonali.

Chrono Cross/Vagrant Story

Capolavori targati Squaresoft (all'epoca non ancora Square Enix) usciti rispettivamente nel 1999 e nel 2000, Vagrant Story e Chrono Cross sfruttano le potenzialità di PlayStation al massimo, raccogliendo anche i semi del lavoro tecnico svolto dalla stessa Square con Final Fantasy VIII. Oltre ad un art design di assoluto spessore, i due giochi si distinguono per ambientazioni estremamente ricche di dettagli, modelli dei personaggi curatissimi e boss enormi, senza dimenticare i riflessi e l'illuminazione dei dungeon (in Vagrant Story) e dei livelli all'aperto (in Chrono Cross).

Street Fighter Alpha/Zero 3

Nella prima parte della nostra lista abbiamo citato Castlevania Symphony of the Night come esempio dello stato dell'arte della Pixel Art su PS1, in questa seconda puntata vogliamo invece nominare Street Fighter Alpha 3, semplicemente l'apice dei picchiaduro 2D di Capcom negli anni '90. D'accordo, Street Fighter Alpha 3 girava meglio su SEGA Saturn ma la conversione del cabinato arcade per PS1 ha mostrato i muscoli, toccando vette mai più raggiunte da un gioco 2D su PlayStation.