Tre giochi PS1 con una grafica spaccamascella per i tempi

Pur non essendo la console tecnicamente più potente dell'epoca, la prima PlayStation ha saputo proporre una serie di giochi con una grafica pazzesca per i tempi, tenendo conto dell'hardware a disposizione. Ne abbiamo selezionati tre che ancora oggi restano impressi per un comparto estetico di assoluto spessore.

Legacy of Kain Soul Reaver

Partiamo con Soul Reaver, gioco uscito nel 1999 e che dal punto di vista tecnico poco aveva da invidiare (se non la risoluzione) ad alcuni giochi per PC, N64 e SEGA Dreamcast. Modelli poligonali ricchissimi, texture dettagliatissime, animazioni fluide e ambientazioni da lasciare a bocca aperta. Sarebbe l'ora che qualcuno pensi seriamente ad un remake di Legacy of Kain Soul Reaver...

Tekken 3

Certo, la versione arcade era immensamente superiore, non ci piove, ma sin dal 1994 Tekken ha dettato legge su PlayStation per quanto riguarda i picchiaduro 3D e il terzo capitolo raggiunge l'apice sotto il profilo tecnico. Tekken 3 presenta stage più curati rispetto a quelli di Tekken 2 e sopratutto lottatori molto più dettagliati, grazie anche ad un magistrale uso dei colori dell'art design per dare vita a costumi memorabili. Movimenti estremamente fluidi completano un quadro assolutamente ben riuscito.

WipEout 3

Si vola! WipEout ha scritto la storia dei racing game futuristici su PlayStation, WipEout 2097 è entrato nella leggenda, Wip3out non ha riscosso lo stesso successo dei predecessori ma indubbiamente ha segnato nuovi standard tecnici su PS1 per il genere di riferimento. Non era mai esistito su PlayStation un gioco così fluido e veloce, la direzione artistica non è sempre al top ma WipEout 3 merita assolutamente un posto di rilievo in questa Top 3. Siete d'accordo?

Bonus: Castlevania Symphony of the Night

PlayStation non era la console più adatta per i giochi 2D, se parliamo di produzioni bidimensionali il Saturn aveva indubbiamente una marcia in più (senza scomodare il Neo Geo di SNK) e questo lo si può facilmente verificare con le numerose conversioni dei vari picchiaduro 2D dell'epoca, mediamente meglio riuscite sulla console SEGA grazie ad un hardware sicuramente a misura di questo tipo di giochi. C'è però un caso singolare da segnare. Castlevania Symphony of the Night rappresenta probabilmente lo stato dell'arte della grafica 2D in Pixel Art su PS1, a fronte di una conversione per Saturn piuttosto scadente. Sprite enormi, uso magistrale dei colori, direzione artistica sublime. Non c'è nemmeno un poligono su schermo, ma Symphony of the Night è una gioia per gli occhi.

A proposito di grafica, ma quanto era avanti la tech demo del T-Rex del CD Demo 1... incredibile, non siete d'accordo?