In un videogioco l'accompagnamento musicale può spesso fare la differenza in termini di atmosfera ed epicità, rendendo ancora più appassionante ciò che offre in termini di storia, narrativa e scenari. Dopo aver ricordato tre giochi PS1 con colonne sonore indimenticabili, è tempo di passare alla PlayStation 2.

Proprio come per la prima console Sony, anche su PS2 ci sono stati giochi con musiche dannatamente coinvolgenti, capaci di entrare subito nella mente e nel cuore degli appassionati subito al primo ascolto. Vi citiamo tre giochi PS2 con colonne sonore incredibili che vale la pena ricordare, da affiancare

Final Fantasy X

Si sa, i Final Fantasy sono da sempre una certezza in ambito musicale, e Final Fantasy X non fa certo eccezione. Anzi, siamo forse davanti ad uno dei migliori episodi della serie mai realizzati in tal senso, con brani come "To Zanarkand" e "Suteki Da Ne" divenuti praticamente immortali grazie alle loro melodie e la struggente bellezza che li caratterizza. La colonna sonora del decimo episodio della serie è da pelle d'oca, capace di valorizzare ogni singolo momento del viaggio di Tidus e dei suoi compagni.

Okami

Il capolavoro Capcom ha saputo togliere il fiato non solo per la sua immensa direzione artistica, ma anche per un accompagnamento sonoro che ha saputo rendere ancora più evocativa e memorabile l'avventura di Amaterasu. Ogni singolo momento della storia, ogni nuovo scenario raggiunto ed ogni nuova sfida da affrontare sono state rese ancora più immersive grazie ad uno stratosferico utilizzo delle musiche di sottofondo, capaci di elevare ancora di più Okami verso le vette dell'eccellenza.

Shadow of the Colossus

Japan Studio e Team ICO all'apice della loro creatività, soprattutto in ambito musicale. I sottofondo di Shadow of the Colossus sono davvero capaci di togliere il fiato e regalare incredibili emozioni, nel frattempo che su schermo su vive un viaggio profondo e pieno di momenti suggestivi. Se Shadow of the Colossus si è imposto come una delle opere più importanti dell'epoca PS2, lo deve anche alla sua soundtrack.

Ma citare solo tre giochi è veramente difficile considerata la sconfinata libreria del monolite nero: i vari Silent Hill, Metal Gear Solid, God of War e Kingdom Hearts, giusto per nominare qualche serie, sono ricordati a distanza di anni anche per le OST che li hanno caratterizzati. Dopo averci già detto quali sono i vostri giochi per PS2 graficamente incredibili ancora oggi, aiutateci ora ad ampliare ancora di più questo elenco: quali sono le vostre colonne sonore preferite dell'epoca PS2?