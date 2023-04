Tre giochi per PS2 graficamente incredibili ancora oggi

Dopo aver visto i tre giochi PS1 con la grafica spaccamascella, vediamo ora quali sono i migliori giochi usciti su PS2 sotto il profilo tecnico e grafico. Anche in questo caso ci siamo limitati ad una Top 3, ma chissà che in futuro non torneremo sull'argomento...

Rogue Galaxy

Uscito nel 2005 in Giappone e nel 2007 (in piena epoca PS3) in Occidente, Rogue Galaxy di Level-5 è un vero gioiellino grazie ad un art design di assoluto spessore e all'assenza quasi totale di tempi di caricamento. Un gioco artisticamente molto valido ma che non ha riscosso il successo sperato, del resto l'essere uscito fuori tempo massimo non lo ha aiutato. Da recuperare, se potete.

Resident Evil 4

Resident Evil 4 è uscito su PS2 qualche mese dopo la versione GameCube e bisogna ammettere che l'edizione nativa per la console Nintendo gode di una maggior pulizia grafica. Su PlayStation 2 però RE4 può contare su fondali ricchissimi e modelli poligonali dettagliatissimi, come raramente se ne sono visti sulla console a 128 bit di Sony. Recentemente è stato oggetto di una riedizione, per saperne di più ecco la recensione di Resident Evil 4 Remake.

Shadow of the Colossus

A stupire erano le dimensioni dei colossi (davvero enormi!) ma anche la dimensione delle aree esplorabili e in generale un design ispiratissimo, con una attenzione ai dettagli maniacale. Per certi versi, Shadow of the Colossus sembrava un gioco PS3 di inizio generazione, mentre invece girava (e anche molto bene) su PlayStation 2... incredibile!