Tre giochi per PS4 e PS5 che dovete comprare in offerta a 2.99 euro

Tempo di sconti su PlayStation Store: con 2.50 euro potete comprare XCOM 2 ma questa volta vogliamo aumentare il budget arrivando a 2.99 euro, cifra che vi permetterà di comprare piccole chicche del catalogo PS4 e PS5 tra cui l'acclamato Ruster Grand Theft Horse.

Metro 2033 Redux

Metro 2033 in versione aggiornata con il motore grafico di Metro Last Light e tutti i contenuti aggiuntivi, inclusa la modalità Ranger. Il primo gioco della serie basata sui romanzi di Dmitry Glukhovsky nella sua edizione migliore, ad un prezzo davvero piccolo piccolo, inoltre vi segnaliamo che con 5,99 euro potete comprare il più recente Metro Exodus in offerta.

Rustler Grand Theft Horse

Il GTA nel medioevo con carrozze e cavalli costa pochissimo e se siete abbonati a PlayStation Plus lo sconto è ancora maggiore, tanto che Rustler vi costerà solo 1,49 euro. Come GTA e GTA 2, con visuale isometrica ed ambientazione medievale, Rustler Grand Theft Horse vi conquisterà, garantito.

Warhammer Chaosbane

Ambientato nel mondo fantasy di Warhammer devastato dalla guerra e dominato dalla magia, Chaosbane è un hack n slash a base di scontri frenetici con bestie e mostri leggendari, da affrontare da soli o in co-op con altri tre giocatori. Quattro classici, decine di boss, modalità Storia e Boss Rush, dungeon da esplorare e un gameplay veloce: Warhammer Chaosbane non vi deluderà.

