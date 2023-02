Tre giochi per PS4 e PS5 da giocare assolutamente a marzo 2023

Il mese di marzo si preannuncia ricco di uscite, tra i tanti titoli in arrivo sulle console PlayStation abbiamo selezionato tre giochi che non potete assolutamente perdervi, disponibili a marzo 2023 su PS4 e PS5.

Resident Evil 4 Remake - 24 marzo

Resident Evil 4 torna a quasi vent'anni di distanza dal lancio nel 2005, il quarto episodio della serie survival horror di Capcom si prepara a terrorizzare una nuova generazione di giocatori (e di nostalgici). RE4 Remake è ricco di novità, non solo legate al comparto tecnico ma che coinvolgono anche il gameplay e altri aspetti della produzione. Ecco cosa cambia tra Resident Evil 4 originale e il remake.

TChia - 21 marzo

Le spiagge della Nuova Caledonia sembrano soleggiate e vibranti, perfette da visitare nel mese che segna l'inizio della primavera. Non a caso il gioco esce il 21 marzo e c'è di più perché TChia è gratis su PlayStation Plus Extra e Premium sin dal day one. Niente male vero? Impossibile rifiutare un viaggetto nella Nuova Caledonia!

Wo Long Fallen Dynasty - 3 marzo

Non è NiOh in Cina, anche se Wo Long ha effettivamente molti punti in comune con il precedente gioco d'azione del Team Ninja, studio autore anche di Fallen Dynasty: se amate i giochi d'azione di stampo Souls e cercate una sfida difficile, Wo Long non vi deluderà. Non siete ancora convinti? Scaricate la demo gratis di Wo Long Fallen Dynasty e provate i primi due capitoli del gioco.