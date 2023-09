Tre giochi per PS4 e PS5 in offerta a 9.99 euro da comprare prima di subito

Il mese di settembre si apre con una marea di sconti su PlayStation Store, sono migliaia i giochi in offerta nel momento in cui scriviamo: noi ne abbiamo selezionati tre per PS4 e PS5 in vendita a 9.99 euro l'uno... non potete assolutamente perderveli!

Bloodborne

Da molti ritenuto uno dei capolavori massimi di FromSoftware (insieme a Elden Ring), Bloodborne è effettivamente uno dei gioielli della corona dello studio giapponese. Un Souls oscuro e malato in ogni suo aspetto, un gioco semplicemente affascinante nell'estetica e con un gameplay duro come un diamante. Ma non è un titolo per tutti, questo è certo: provatelo e lasciatevi conquistare.

Resident Evil 2 Remake

Il remake del classico Capcom è un gioco davvero imperdibile che mescola alla perfezione azione e survival horror. L'originale del 1998 è entrato nella storia dei videogiochi, questa riedizione rende omaggio al gioco più amato della saga mantenendo tutti i punti di forza del gioco Capcom, presentando al tempo stesso un gameplay meno legnoso e un comparto tecnico aggiornato. L'edizione in sconto è quella base, senza DLC, ma su PlayStation Store trovate i costumi 1998 per Claire e Leon da scaricare gratis.

Tekken 7

In attesa di Tekken 8 in uscita a gennaio, potete scoprire (o riscoprire) la saga di Bandai Namco con Tekken 7, un picchiaduro completissimo sotto ogni aspetto, con un roster ricco di personaggi, tantissime modalità di gioco e un gameplay con una curva di apprendimento studiata per fare contenti tutti, sia i neofiti che i pro player di Tekken. Non vi annoierete, garantito.