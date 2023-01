Il primo mese dell'anno riserva interessanti sorprese, oltre alle nuove uscite del mese non dobbiamo dimenticare l'arrivo di tantissimi titoli classici per gli abbonati PlayStation Plus Essentials, Extra e Premium. Ecco tre giochi per PS5 da giocare assolutamente a gennaio 2023.

One Piece Odyssey

Se siete fan della celebre serie manga/anime, One Piece Odyssey è sicuramente il primo gioco di gennaio che vi consigliamo di recuperare. Un gioco di ruolo di ottima fattura, con un comparto tecnico di livello non assoluto ma compensato in ogni caso da un design dei personaggi di primissima fattura. Volete saperne di più? Ecco la recensione di One Piece Odyssey.

Dragon Ball Z Kakarot

Dal 13 gennaio Dragon Ball Z Kakarot è disponibile anche su PS5, con aggiornamento gratis per tutti i possessori della versione PS4. Una buona occasione per recuperare il gioco, tanto più che insieme all'aggiornamento esce anche il nuovo DLC dedicato a Bardock... e la prossima espansione metterà in scena il 23esimo Torneo Tenkaichi... niente male!

Star Wars Jedi Fallen Order (PlayStation Plus Essentials)

Disponibile tra i giochi PlayStation Plus Essentials di gennaio, Star Wars Jedi Fallen Order è un gioco d'azione acclamato da pubblico e critica. Un titolo curato sotto ogni aspetto, dal comparto tecnico al combat system, con Respawn in stato di grazia nel consegnare ai giocatori un gioco di alto profilo ambientato nel mondo di Guerre Stellari.Ottimo antipasto in attesa di Star Wars Jedi Survivor, in uscita a marzo.