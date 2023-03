Tre giochi PS5 da non perdere assolutamente ad aprile 2023

Il mese di aprile 2023 si prospetta non ricchissimo di uscite ma comunque molto interessante grazie alla qualità media dei giochi in arrivo, titoli in alcuni casi molto attesi come Star Wars Jedi Survivor, il sequel dell'acclamato Star Wars Jedi Fallen Order. Ma non solo...

Horizon Forbidden West Burning Shores 18 aprile

Burning Shores è il primo DLC di Horizon Forbidden West, Guerrilla Games vuole espandere la storia dell'avventura di Aloy e lo fa con un contenuto aggiuntivo che sembra avere tutte le carte in regola per conquistare gli appassionati della serie. E ci sarà anche l'ultima apparizione di Lance Reddick, attore prematuramente scomparso a marzo.

Star Wars Jedi Survivor 28 aprile

Star Wars Jedi Fallen Order ha riscosso un notevole successo e come ampiamente previsto nel 2022 Electronic Arts ha annunciato il sequel del gioco, Jedi Survivor, in uscita a fine aprile. Se avete adorato il primo capitolo di quella che ormai è una vera e propria serie, questa seconda avventura di Cal non vi lascerà certamente indifferenti. Noi non vediamo l'ora di giocarci...

Dead Island 2 28 aprile

I più "anziani" tra di voi si ricorderanno bene il momento dell'annuncio di Dead Island 2: estate 2014, sono passati quasi dieci anni da allora ma finalmente il gioco sta per arrivare. Pur senza intenti rivoluzionari, Dead Island 2 si presenta come una produzione interessante sopratutto per chi non vede l'ora di tornare a massacrare zombie. Alcuni aspetti non sembrano troppo ispirati, ma gli appassionati del genere, ne siamo certi, passeranno tranquillamente sopra a qualche difettuccio. Per saperne di più ecco la nostra prova di Dead Island 2.