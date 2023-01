Tre giochi rarissimi per PS4 che valgono migliaia di euro

Sono migliaia i giochi pubblicati su PlayStation 4 ma tra questi sono pochissimi quelli che davvero potrebbero fruttarvi qualche soldino. E non parliamo di Collector's Edition a tiratura limitata, ma di giochi stampati in pochissime copie, veri e propri tesori del valore di migliaia di euro. Siete pronti? Ecco i tre giochi più rari per PS4!

P.T. Silent Hill Playable Teaser

Esiste un gioco per PlayStation 4 più raro di P.T.? Probabilmente no, la storia è nota, nell'estate 2014 Konami e Hideo Kojima pubblicano su PlayStation Store P.T., un Playable Teaser del nuovo Silent Hills, progetto che però non vedrà mai la luce a causa dei dissapori nati tra il publisher giapponese e il papà di Metal Gear. Silent Hills viene cancellato nella primavera del 2015 e la demo P.T. viene rimossa dai server, rendendo di fatto impossibile riscaricarla. Per un certo periodo, console PS4 con P.T. installato si vendevano su eBay anche a prezzi folli (diverse migliaia di dollari), il fenomeno è poi scemato e oggi la richiesta è sicuramente ridotta ma non è raro imbattersi in console con il Playable Teaser installato vendute all'asta a prezzi che vanno dai 500 ai 1.000 euro.

Poop Slinger

Non avete mai sentito nominare questo gioco? Pubblicato in formato digitale nel 2018, il gioco viene poi stampato in formato fisico da Limited Run Games e lanciato il primo aprile 2019... una data non casuale dal momento che la pubblicazione in formato retail nasce come una sorta di pesce d'aprile targato LRG. La compagnia ha prodotto 1.000 copie del gioco (il minimo richiesto da Sony per la stampa su Blu-Ray), di queste ne sono state distribuite 820 ma solo 84 sono state effettivamente vendute. Esatto, nel mondo ci sono solamente 84 persone che hanno comprato questo gioco. Quanto vale una copia di Poop Slinger? Si va dai 5.000 euro per una copia aperta agli oltre 16.000 euro per una copia sigillata perfettamente. L'ironia? Su PlayStation Store, Poop Slinger costa 4,99 euro.

Tamashii

Pubblicato sempre da Limited Run Games a ottobre 2020, Tamashii è un gioco basato su una serie piuttosto sconosciuta in Occidente ma discretamente popolare in Giappone negli anni '80 e '90. A causa di alcuni problemi di copyright, la produzione della versione fisica di Tamashii sembra essere stata subito interrotta e non è chiaro quante unità siano state effettivamente distribuite, Limited Run Games parla di 90 copie vendute... il prezzo? In questo momento una copia di Tamashii su eBay costa 2.800 euro.