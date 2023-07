Tre giochi PS4 e PS5 da recuperare quest'estate su PlayStation Plus

Anche se quest'anno non possiamo proprio lamentarci, l'estate è un periodo solitamente meno ricco di nuovi videogiochi. Rappresenta dunque un'ottima occasione per recuperare tutti quei giochi che, per un motivo o per l'altro, non siamo riusciti a completare nei precedenti. Se siete abbonati a PlayStation Plus Extra, abbiamo tre consigli per voi.

Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS4 e PS5

L'esclusiva PlayStation più attesa del 2023 - parliamo ovviamente di Marvel's Spider-Man 2 - non uscirà prima del prossimo 20 ottobre, ciò significa che avete tutta l'estate per recuperare il suo diretto predecessore e riannodare i fili della narrazione. Ambientata un anno dopo gli eventi del primo capitolo, la storia di Marvel's Spider-Man Miles Morales è incentrata appunto su Miles Morales, appena trasferitosi nel quartier di Harlem assieme alla mamma. Spesso e volentieri segue in missione Peter Parker, ma quando quest'ultimo si reca in Europa assieme a Mary Jane, eredita il ruolo di protettore di New York. Grazie al potere della bio-elettricità, assolverà ai suo compito egregiamente.

Marvel's Spider-Man Miles Morales è disponibile nel catalogo di PlayStation Plus Extra in entrambe le sue versioni per PS4 e PlayStation 5. Miles sarà uno dei due protagonisti giocabili di Marvel's Spider-Man 2, dunque vi conviene prepararvi a dovere.

Mortal Kombat 11 per PS4 e PS5

In vista del lancio di Mortal Kombat 1, che il prossimo 19 settembre riavvierà l'impasto narrativo della serie rivoluzionando la storia e le dinamiche dei personaggi, vi consigliamo di ri(familiarizzare) con l'assurdo tasso di violenza della serie recuperando Mortal Kombat 11. Tecnico e brutale, Mortal Kombat 11 possiede un'appassionante Modalità Storia di stampo cinematografico e un comparto tecnico curato in ogni dettaglio, che ancora oggi riesce a dire la sua (merito anche e soprattutto dell'aggiornamento grafico per PS5). Il sistema di combattimento, pur snellito e velocizzato rispetto al passato (le combo sono mediamente più brevi), non rinuncia ad una sana dose di strategia. E poi ci sono le Fatality, che da sole quasi valgono il download: malate, truculenti e spettacolari, mai nessun capitolo s'era spinto a questo livello... almeno fino a Mortal Kombat 1!

Dreams

Approfittate delle ferie per dedicarvi anima e corpo a Dreams, vi assicuriamo che non ve ne pentirete. In arrivo il primo agosto in PlayStation Plus Essential e il 15 agosto in PlayStation Plus Extra, questo ambizioso videogioco (anche se è riduttivo chiamarlo così) spinge all'estremo la filosofia "Gioca, crea, condividi" che Media Molecule aveva inaugurato con LittleBigPlanet. Grazie ai suoi potentissimi ed intuitivi strumenti, Dreams permette di dare libero sfogo alla propria immaginazione e alle proprie abilità per creare dei veri e propri videogiochi. È praticamente il sogno di qualsiasi Game Designer in erba. Ovviamente, può anche essere impiegato come una "vetrina", dalla quale i più curiosi possono selezionare e giocare le migliaia di opere già create dalla piccola, ma fervente comunità di utenti.

Media Molecule celebrerà il debutto di Dreams nei due piani di PlayStation Plus lanciando la sua nuova opera, Tren. Creato in Dreams e accessibile dal Sogniverso, Tren è una nostalgica avventura con protagonista un treno giocattolo, che si pone l'obiettivo di raccontare una storia di crescita personale e riflettere sul potere trasformativo del gioco.