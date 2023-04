Tre giochi da recuperare su Xbox Game Pass ad aprile

Trascorrete più tempo a scegliere cosa avviare che a giocare per davvero? Vi aiutiamo noi a scegliere una volta per tutte: ecco a voi tre titoli che meritano di essere (ri)scoperti ad aprile grazie ad Xbox Game Pass.

Star War Jedi: Fallen Order (Via EA Play)

Piattaforme : Xbox One, Xbox Series XS, PC e Cloud

: Xbox One, Xbox Series XS, PC e Cloud Dimensioni: 57,26 GB

Star Wars Jedi: Survivor esce il 28 aprile, dunque avete meno di un mese di tempo per recuperare il suo illustre predecessore, quel Star Wars Jedi: Fallen Order che tanto è piaciuto alla critica, ai videogiocatori e ai fan di Guerre Stellari... a tutti in pratica!

Disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Cloud via EA Play (un vantaggio incluso in Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass), Fallen Order è un gioco d'azione e avventura che narra di Cal Kestis, un Padawan sopravvissuto all'epurazione dell'Ordine 66 avvenuta nel film Star Wars Episodio III: La Vendetta dei Sith. Il brillante canovaccio narrativo, che va ad inserirsi in uno dei periodi più affascinanti della mitologia di Guerre Stellari, e il gameplay di buona fattura, che amalgama le più grandi conquiste del genere action moderno, lo rendono un titolo imperdibile per chiunque.

Monster Hunter Rise

Piattaforme : Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Cloud

: Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Cloud Dimensioni: 27,1 GB

Il 28 aprile è anche il giorno di Sunbreak, la mastodontica espansione di Monster Hunter Rise. Il pretesto perfetto per recuperare il gioco base, che nella nostra recensione non abbiamo esitato a definire come il miglior hunting game di sempre.

Monster Hunter Rise offre decine e decine di ore di divertimento in solitaria e in compagnia, grazie ad un campionario di mostri (vecchi e nuovi) da antologia, un ampio quantitativo di contenuti e diverse innovazioni di gameplay che rendono pienamente giustizia al nome della serie, come gli Insetti Filo, utilizzabili per spostarsi a mezz'aria e prendere il controllo dei mostri, e i nuovi compagni Canyne, che permettono di muoversi ad alta velocità in un mondo di gioco fortemente debitore del folklore orientale.

Ghostwire Tokyo

Piattaforme : Xbox Series X|S, PC e Cloud

: Xbox Series X|S, PC e Cloud Dimensioni: 26 GB

Non prendete impegni per il 12 aprile: dopo un anno di esclusività console per PlayStation 5, potrete finalmente recuperare Ghostwire Tokyo, un action/adventure sovrannaturale in prima persona sviluppato da Tango Gameworks, lo stesso team che a inizio anno ha deliziato tutti gli abbonati con la sorpresa Hi-Fi Rush.

In Ghostwire Tokyo sarete chiamati a difendere gli abitanti della capitale giapponese da forze sovrannaturali provenienti da un altro mondo. Dopo aver stretto un patto con un'entità spettrale, potrete scatenare una combinazione letale di poteri elementali potenziabili e abilità di caccia-fantasmi, godendovi nel frattempo la vista di alcuni dei luoghi più iconici della metropoli, come l'incrocio di Shibuya e la Tokyo Tower.