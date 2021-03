Tre giochi di Resident Evil da rigiocare assolutamente aspettando RE Village

Dopo aver visto i migliori giochi di Resident Evil andiamo questa volta a vedere quali sono i capitoli che vanno assolutamente giocati anche da tutti coloro che non provano una particolare attrazione per il genere e per la serie, o da coloro che attendono Resident Evil Village.

Una saga come quella di Resident Evil è infatti da considerarsi come uno dei pilastri della storia dei videogiochi, passata e presente, sia per via del successo commerciale dei capitoli che si sono susseguiti nel corso degli anni, sia per la sua capacità di inventare praticamente da zero molte meccaniche di gioco che sono poi state riprese da moltissimi prodotti esterni non appartenenti alla serie. Ecco quindi che chiunque si definisca un vero appassionato di videogiochi non dovrebbe restare a secco di una saga come quella di Resident Evil, e dovrebbe recuperarne per lo meno quelli che sono i capitoli più iconici, rappresentativi o meglio riusciti. In particolare, in questa sede ne analizzeremo tre che per un motivo o per l'altro riteniamo abbiano segnato il futuro della serie, oppure siano stati in grado di introdurre delle meccaniche particolarmente iconiche.

Resident Evil 2 Remake

Resident Evil 4

Resident Evil 7 Biohazard

Resident Evil 2, tornato in auge grazie alla pubblicazione di un capitolo remake molto ben realizzato, è ancora oggi uno dei Resident Evil più apprezzati dal pubblico. La sua struttura riprende ed espande a dismisura quella del primo, storico capitolo, unendo ad un'atmosfera inquietante e claustrofobica un ottimo mix di enigmi ambientali, sequenze al limite dell'horror puro e sessioni di combattimento, le quali riescono però a non rovinare mai l'atmosfera. Insomma, per chiunque non si sia mai cimentato con la serie,che non bisognerebbe farsi scappare. Per saperne di più ecco la recensione di Resident Evil 2 Remake Questo capitolo si distacca in modo piuttosto netto dalla struttura introdotta e sviluppata dai primi tre titoli della serie, spostando il focus del gioco dalla risoluzione di enigmi ambientali più o meno complessi, conditi da alcune sezioni di combattimento, ad unache trasforma il Resident Evil 4 in un vero e proprio survival horror. Questo capitolo vede poi la scomparsa degli zombie propriamente detti visti fino in Resident Evil 3 come nemico principale, sostituiti da avversari infetti da un misterioso parassita, e per questo più veloci e pericolosi di prima. Questo cambiamento, ripreso anche in alcuni capitoli successivi, contribuisce alla creazione di un'atmosfera meno claustrofobica e più votata all'azione e al combattimento con armi da fuoco, le quali infatti aumentano in numero e potenziale d'arresto, oltre a poter essere trasportate con facilità. La somma di queste caratteristiche rende quindiimprontati all'azione.Il settimo e ultimo capitolo principale della serie, almeno fino all'uscita dell'ormai imminente Resident Evil Village, è ugualmente degno di essere citato in questa sede, soprattutto per aver avuto il coraggio e la capacità di reinventare la struttura di gioco della serie introducendo la visuale in prima persona, un dettaglio all'apparenza superficiale ma che in un titolo del genere modifica completamente la sensazione di immersività e, di conseguenza, la fruizione del gioco. Inoltre, Resident Evil 7 pone le basi sia per quanto riguarda la narrativa che per tutte le meccaniche di base che ritroveremo fra qualche mese all'interno di Resident Evil Village, eddedicarsi prima al settimo capitolo. Ecco la recensione di Resident Evil 7 Biohazard

I tre giochi citati introducono tutti delle meccaniche di gioco che sono già state confermate per il prossimo capitolo della serie, ed è quindi fortemente raccomandato giocarli prima di cimentarsi con Resident Evil Village.