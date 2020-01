Tre giochi in sconto su Amazon.it, migliori offerte di martedì 21 gennaio

Anche per la giornata di oggi vi segnaliamo tre videogiochi in offerta su Amazon.it a prezzo scontato: i prezzi indicati sono validi solamente per poche ore e fino ad esaurimento scorte, dunque approfittatene se siete interessati, prima che sia troppo tardi.

In particolare vi segnaliamo Battlefield V in vendita a 24.99 euro, NieR Automata GOTY Edition a 29.99 euro e Metro Exodus a 19.99 euro, di seguito i link diretti per l'acquisto:

Sconti Amazon Videogiochi

Battlefield V e Metro Exodus vengono proposti in versione standard senza DLC o contenuti aggiuntivi di alcun tipo, NieR Automata Game of the YoRHa Edition include invece numerosi bonus, tra cui il DLC 3C3C1D119440927, tre Pod (console, pod di cartone e pod vintage rosso), Grimoire Weiss, Testa di Amazarashi, maschera Macchina, un tema dinamico e un set di avatar.

Non si tratta di titoli recentissimi ma il prezzo a cui vengono proposti è certamente invitate, vi ricordiamo che le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte e solo per la giornata odierna.