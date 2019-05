Tre giochi a sconto su Amazon, le offerte di martedì 21 maggio

Anche oggi vi proponiamo come di consueto tre diverse offerte videogiochi disponibili su Amazon, trattando nello specifico due titoli targati Ubisoft e una produzione Blizzard, quest'ultima in vendita a prezzo scontato solo in formato PC.

Far Cry New Dawn Limited Edition è in vendita a 24.99 euro in una versione esclusiva Amazon che include il gioco e il Pacchetto Cavaliere (con arma e sidecar esclusivi). La Limited Edition Esclusiva Amazon di Tom Clancy's The Division 2 (con Pacchetto Primo Soccorritore) costa ora 39.99 euro mentre Overwatch Legendary Edition per PC (codice digitale) ha un prezzo di 19,99 euro.

Le offerte riportate sono valide solamente per un periodo limitato oppure fino ad esaurimento scorte, pertanto vi invitiamo ad approfittarne quanto prima. I prezzi, inoltre, sono soggetti a variazioni improvvise: se ne notate uno diverso da quello segnalato, vi invitiamo a farcelo sapere nei commenti, in questo modo provvederemo a correggere appena possibile.