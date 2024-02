Tre giochi simili a Judas per ingannare l'attesa, tra utopie, alieni e mutazioni

Avete adorato il trailer di Judas proiettato al PlayStation State of Play ma il solo pensiero di dover attendere la sua uscita vi fa venire un mancamento? Non disperate, sono diversi i videogiochi che potete acquistare e giocare in attesa della nuova, promettente opera di Ken Levide. Ecco a voi tre differenti esempi!

Bioshock

Alzi la mano chi non ha pensato a Bioshock guardando il trailer di Judas. Non possiamo vedervi, ma siamo sicuri che l'opera più rappresentativa di Ken Levine (qualcuno direbbe al pari di System Shock 2) ha riecheggiato anche nella vostra mente mentre scorrevano le immagini del nuovo shooter narrativo in prima persona. Judas appare come l'erede spirituale di Bioshock, dunque se non siete mai stati a Rapture vi consigliamo di andarci quanto prima. L'utopica città sottomarina creata da Andrew Ryan, simbolo assoluto dei sogni irrealizzabili e della devianza umana, fa venire i brividi ancora oggi. Alcune soluzioni di gameplay sono invecchiate parecchio, ma fungono da base per ciò che sarà in Judas: una commistione di poteri e sparatorie in prima persona con un grande focus su narrativa e personaggi.

Potete trovare Bioshock in versione rimasterizzata su tutte le piattaforme di gioco principali. Se l'avete già giocato, allora potete dedicarvi a Bioshock 2 (che però non è firmato da Levine) e/o Bioshock Infinite (inclusi i DLC Burial at Sea Parte 1 & 2). Non possiamo immaginare una serie migliore di questa per prepararvi a Judas, anche perché è nata dalla mente dallo stesso autore.

Prey (2017)

Se i vari Bioshock li avete già consumati, allora dovete assolutamente recuperare Prey (2017), eccezionale immersive sim dalle tinte sci-fi firmato da una Arkane Austin in stato di grazia. Pur presentando alcune differenze con Judas, i punti in comune sono molteplici, dal setting a svariati elementi di gameplay. Contrariamente a quanto avverrà in Judas, in Prey non è lo shooting a far da padrone. Certo, c'è da sparare (spesso con armi davvero originale come il Cannone Gloo), ma l'incedere è reso più ragionato dai molteplici approcci previsti dal sopraffino level design.

Per il resto, esattamente come Judas, Prey è in prima persona, è ambientato su una stazione spaziale, prevede l'utilizzo dei poteri più disparati accanto alle bocche da fuoco ed è fortemente incentrato su narrativa e libertà di scelta.

Atomic Heart

Anche alla base di Atomic Heart c'è un'utopia, ma è ben diversa dalla Rapture di Bioshock. Siamo in una versione alternativa degli anni '50: l'URSS ha vinto la Seconda Guerra Mondiale e ha dato il via ad un'epoca di sperimentazioni tecnologiche nel tentativo di creare una società ideale. Qualcosa prevedibilmente va storto e creature mutanti, terribili macchine e robot superpotenziati si ribellano ai propri creatori... Atomic Heart si approccia al sci-fi in maniera differente, stando ben saldo con i piedi per terra piuttosto che addentrarsi nelle profondità marine o volare nello spazio, tuttavia propone anch'esso una commistione di shooting (nella mano destra) e poteri (in quella sinistra). Il tutto ovviamente in prima persona e senza scordarsi della narrativa.

Bisogna ammettere che qualitativamente parlando non raggiunge le vette degli altri due nomi fatti in questa breve lista, ma resta un'esperienza assolutamente consigliata a chi apprezza il genere. Leggete la recensione di Atomic Heart per approfondire l'argomento.