Tre giochi simili a Prince of Persia The Lost Crown che potrebbero piacervi

L'arrivo sugli scaffali di Prince of Persia The Lost Crown ha permesso a molti videogiocatori di scoprire per la prima volta il genere dei metroidvania. Se avete amato il titolo Ubisoft e volete giocare qualcosa di simile ed uscito in tempi più o meno recenti, ecco una selezione di giochi che potrebbero fare proprio al caso vostro.

Prima di iniziare con i giochi simili al titolo Ubisoft, non dimenticate di leggere anche la nostra recensione di Prince of Persia The Lost Crown.

Blasphemous 2

Chiunque abbia apprezzato Prince of Persia The Lost Crown adorerà quasi sicuramente anche Blasphemous 2. Il titolo firmato The Game Kitchen è un ottimo metroidvania che fa tesoro di tutte le critiche ricevute ai tempi del primo capitolo. Questo action 2D non solo include un'ampia mappa con aree che possono essere esplorate nell'ordine preferito dal giocatore, ma anche alcune meccaniche tipiche dei soulslike, come la presenza di 'falò' che ripristinano la salute del Penitent One, ricaricano le fiaschette curative e fanno apparire nuovamente tutti i nemici eliminati. Rispetto al primo capitolo troviamo anche un arsenale più variegato, poiché lo spaventoso protagonista è in grado di utilizzare tre armi diverse, ciascuna accompagnata da un albero delle abilità che permette di sbloccarne combo e abilità speciali. Da non sottovalutare è anche il comparto artistico, poiché la pixel art di Blasphemous 2 è davvero incredibile, sebbene possa disturbare i più sensibili per via dei temi trattati. Se vi piace l'idea di affrontare un'avventura di questo tipo, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Blasphemous 2, così da scoprire ulteriori dettagli su storia e gameplay.

Rayman Legends

Non si tratta di un metroidvania, ma Rayman Legends è stato sviluppato proprio dalla stessa software house di Prince of Persia The Lost Crown, ossia Ubisoft Montpellier. Si tratta di un colorato platform bidimensionale in cui è possibile affrontare un numero consistente di livelli, affrontare sfide a tempo con tanto di supporto alle classifiche online e sbloccare elementi estetici con cui personalizzare l'aspetto dei protagonisti. Se quindi avete apprezzato la componente platform dell'ultima fatica del team, è pressoché impossibile che Rayman Legends possa deludervi. Il gioco è anche molto bello da vedere, visto che fa uso dell'UbiArt Framework, un motore grafico unico nel suo genere.

The Last Faith

Altro gioco che i fan di Prince of Persia The Lost Crown apprezzeranno è The Last Faith, arrivato di recente su tutte le piattaforme. Il titolo in questione è stato spesso definito un Bloodborne 2D per via delle numerose somiglianze in termini estetici e di gameplay col capolavoro FromSoftware. All'interno di uno scenario che ricorda molto da vicino Yharnam, il protagonista Eryc deve eliminare mostruose creature e boss con l'ausilio di armi corpo a corpo e bocche da fuoco. Oltre alle postazioni che fungono da falò, qui troviamo anche altre meccaniche da soulslike che si fondono a quelle tipiche dei metroidvania: mietendo vittime si accumulano risorse utili per il potenziamento, le quali però vengono lasciate cadere al momento della morte con la probabilità di perderle per sempre. Altra peculiarità del titolo Kumi Souls Games è lo stile grafico, tutto in pixel art. Per saperne di più sul gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di The Last Faith.