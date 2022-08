Tre giochi gratis di Sonic fan made che dovreste assolutamente giocare

Nel 2021, Sonic ha festeggiato il trentesimo anniversario e quest'anno sono usciti molti progetti per celebrare questo traguardo: non solo Sonic 2 Il Film ma anche Sonic Origins, in attesa di Sonic Frontiers. E non possiamo dimenticare la community dei fan game, progetti non ufficiali ma di grande impatto e discreta qualità.

In particolare vogliamo segnalarvi fan game gratis di Sonic che dovreste giocare assolutamente e che ci sentiamo di consigliarvi caldamente.

Il primo è Sonic Omens gratis, un gioco 3D in terza persona che prende ispirazione da Sonic Adventure e Sonic Adventure 2 proponendo una storia però completamente originale. Un lavoro di altissima qualità considerando che parliamo di un fan game, certo non mancano problemi tecnici e il gameplay non è sempre rifinito allo stato dell'arte ma la qualità resta molto alta per essere un progetto non ufficiale.

Il secondo gioco che vi consigliamo è Sonic Triple Trouble 16-bit da scaricare su PC, Sonic Triple Trouble è uno dei giochi del riccio blu usciti su Game Gear, un gioco 8-bit reinterpretato come una produzione 16-bit per Mega Drive, un platform 2D che si propone come ideale sequel di Sonic 3 & Knuckles.

Infine vi segnaliamo Sonic 1 SMS Remake gratis, remake della versione Master System del primo gioco di Sonic uscito nel 1991. Questa riedizione presenta anche il supporto per il multiplayer, nuovi livelli e in generale migliorie al gameplay e al comparto tecnico.