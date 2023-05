Tre giochi da tenere d'occhio a maggio 2023 su PS4 e PS5

Il mese di maggio non è in verità ricchissimo di nuove uscite (ecco tutti i videogiochi in arrivo a maggio 2023) ma tuttavia non manca qualche titolo interessante, ecco i tre giochi da tenere assolutamente d'occhio su PS4 e PS5.

Hogwarts Legacy 5 maggio

Uscito a febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X/S, Hogwarts Legacy arriverà a inizio maggio anche su PlayStation 4. Il gioco ambientato nel Mondo Magico ha riscosso un enorme successo ma limitatamente alle versioni old-gen non sappiamo poi molto, dal momento che Warner Bros non le ha mai mostrate pubblicamente. Ma ci sono buone probabilità che Hogwarts Legacy possa diventare una hit anche su PS4, almeno a livello commerciale.

Humanity 16 maggio anche su PlayStation Plus

Un mix tra puzzle e platform che gli sviluppatori definiscono "un'esperienza di gioco eclettica" con oltre 90 livelli da superare. Humanity è certamente un gioco unico e molto particolare, un titolo che gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium potranno giocare a costo zero sin dal day one.

LEGO 2K Drive 19 maggio

Mario Kart... in salsa LEGO. Può sembrare una definizione semplicistica ma LEGO 2K Drive riprende le meccaniche alla base di giochi come Mario Kart e Crash Team Racing per proporre un gioco di corse arcade che punta tutto (o quasi) sulla personalizzazione e sui power-up, con veicoli da costruire e un'immaginario che richiama molto da vicino il mondo dei coloratissimi mattoncini danesi. Per saperne di più ecco la nostra prova di LEGO 2K Drive.