Tre giochi in uscita ad agosto su Xbox e Game Pass da giocare per forza

Chi lo dice che in estate non c'è niente da giocare? Certo, la bella stagione non può competere con il periodo delle festività, ma state sicuri che non vi lascerà a bocca asciutta. Se giocate su Xbox One e Series X|S, ad esempio, vi aspettano un bel po' di sorprese ad agosto: ecco tre giochi che non potete lasciarvi sfuggire.

Broforce Forever (8 agosto)

Non si tratta di un vero e proprio gioco nuovo, ma l'acclamato Broforce si appresta a ricevere un update talmente grande da giustificare il cambio di nome in Broforce Forever e il contestuale approdo in Game Pass! Lanciato originariamente nel 2015, Broforce è un testosteronico e caciarone gioco d'azione a scorrimento laterale che omaggia la tamarraggine della Hollywood degli anni '90, quando impazzavano Stallone, Schwarzenegger e soci. Immediato, assuefacente e divertente, Broforce vi lancia nel bel mezzo dell'azione tra esplosioni, budella e bandiere americane rigorosamente in pixel art. Broforce Forever impreziosisce la già rodata formula originale con una campagna espansa, sei nuovi "bro", quattro nuovi livelli sfida e un mucchio di bug fix.

Stray (10 agosto)

Non esce su Game Pass, ma da giocatori Xbox quali siete non potete lasciarvi sfuggire una delle sorprese più belle dell'annata scorsa: Stray arriva su Xbox One e Series X il 10 agosto 2023 al medesimo prezzo budget di 29,99 euro proposto sulle altre piattaforme di gioco. A chi se lo fosse perso, segnaliamo che Stray è un'avventura cyberpunk in terza persona con protagonista un gatto randagio. Nei suoi panni, siete chiamati a muovervi tra i torbidi vicoli della cybercittà, interagire con androidi bonari, difendervi da minacce inattese e trovare infine una via di fuga. Ad assistervi ci pensa B-12, un piccolo drone volante con il quale il gatto protagonista stringe un rapporto d'amicizia. Informatevi per bene leggendo la nostra recensione di Stray.

Sea of Stars (29 agosto)

Tra le novità più promettenti del mese venturo, Sea of Stars è un gioco di ruolo a turni vecchio stile sviluppato da Sabotage Studio, team che si è già distinto per il buon The Messenger. Il lancio è previsto per il 29 agosto su Xbox One e Series X|S, con tanto di debutto immediato in Xbox Game Pass. I due protagonisti, noti come i Figli del Solstizio, sono chiamati ad unire i poteri del sole e della luna per dare vita alla Magia dell'Eclissi, l'unica forza in grado di sconfiggere le creature di un malvagio alchimista noto come il Fleshmancer. Con Sea of Stars, Sabotage Studio punta a modernizzare gli elementi fondanti del genere RPG a turni: ad esempio, premendo il pulsante d'azione in sincronia con le animazioni, è possibile incrementare l'efficacia degli attacchi ai nemici oppure attutire i danni dei colpi in entrata. In attesa dell'uscita, potete già provare Sea of Stars grazie ad una demo gratuita. Occhio però, l'italiano non figura tra le lingue supportate al momento.