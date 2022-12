Tre giochi usciti nel 2022 che potreste esservi persi e che dovreste giocare

Con centinaia di videogiochi usciti negli ultimi dodici mesi, è normale che molti titoli siano completamente passati inosservati. Capita, non tutti i giochi usciti possono godere della medesima visibilità. Ma adesso è arrivato il momento di recuperare, ecco tre giochi non troppo famosi usciti nel 2022 da giocare assolutamente.

Shredders

Arcade Paradise

Capcom Fighting Collection

Il Tony Hawk's degli sport estremi invernali, Shredders è un videogioco di snowboard definito "una vera e propria lettera d'amore allo snowboard", un titolo che trae ispirazione da, da film sugli sport estremi e in generale dalle competizioni sportive più veloci.Disponibile su PC, PlayStation e Xbox, anche su Game Pass. Per saperne di più ecco la recensione di Shredders Parecchio, e anche gli anni '90 non scherzavano, anni di boom per le sale giochi grazie al successo di titoli Pac-Man, Space Invaders, Galaga e successivamente Final Fighter, Street Fighter 2, Daytona USA, SEGA Rally, Virtua Racing, Tekken, Virtua Fighter.Per ricordare i bei tempi delle sale giochi, Arcade Paradise è semplicemente perfetto, in quanto vi mette nei panni del gestore di una sala arcade... riuscirete a far fruttare il vostro business? Provateci! Volete approfondire? Ecco la recensione di Arcade Paradise Lo sappiamo cosa state pensando, uff ecco l'ennesima raccolta di picchiaduro Capcom. Si e no, perché questa raccolta include in realtà(mai uscito prima su console) e Cyberbots.L'elenco completo dei giochi presenti è composto da Darkstalkers, Night Warriors, Vampire Savior, Vampire Hunter 2, Vampire Savior 2,, Super Gem Fighter Minimix, Super Puzzle Fighter II Turbo, Cyberbots e Red Earth. Ogni gioco viene riproposto in versione arcade con supporto per il multiplayer online e materiale promozionale come artwork, interviste e tanti altri contenuti. La Capcom Fighting Collection è a portata di clic.