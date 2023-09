Tre giochi usciti in estate che vi siete persi e che dovreste recuperare

Il periodo estivo solitamente coincide con ferie, vacanze, relax e grandi viaggi. C'è ovviamente spazio anche per i videogiochi, sebbene potrebbero non essere una priorità assoluta in questo momento. E così c'è il rischio di lasciarsi indietro titoli che invece avrebbero meritato una chance.

La fine dell'estate non è stata certo avara di produzioni importanti tra Starfield, Baldur's Gate 3 in versione PS5, Armored Core 6 Fires of Rubicon, Mortal Kombat 1 e Lies of P. Ma se avete ancora un po' di spazio vi suggeriamo tre giochi usciti nel periodo estivo e che forse vi siete persi per strada, e che dunque meriterebbero di essere riscoperti quanto prima:

Atlas Fallen

Uscito in pieno agosto, Atlas Fallen è passato un po' in sordina e non si è imposto tra le produzioni migliori del 2023 (come conferma la nostra recensione di Atlas Fallen). Tuttavia nel suo piccolo l'opera targata Deck13 si è in verità dimostrata un Action/Adventure solido , sicuramente imperfetto ma anche con tutte le carte in regola per regalare coinvolgimento spensierato e qualche grande battaglia. Alternato tra una grande produzione e l'altra, Atlas Fallen potrebbe essere la scelta ideale per distrarsi con qualcosa di più leggero.

Immortals of Aveum

Che sia stato frutto di una finestra di lancio poco azzeccata o meno, Immortals of Aveum ha deluso le aspettative di EA e ciò ha portato a grossi licenziamenti all'interno dello sviluppatore Ascendant Studios. Un vero peccato perché l'FPS tutto a base di magia ha in realtà quanto serve per soddisfare gli amanti del genere, in particolare degli sparatutto in soggettiva vecchia scuola basati su ritmi frenetici e combattimenti ad arena contro nemici in massa. Immortals of Aveum avrebbe meritato maggior considerazione: vi consigliamo di dargli una chance.

WrestleQuest

Un'avventura molto particolare che mescola assieme meccaniche RPG a turni con tutto il folklore e le atmosfere del wrestling anni '80: da questo mix viene fuori WrestleQuest, un progetto magari non impeccabile ma a suo modo piuttosto originale e dotato di una personalità ben definita. Con la presenza di grandi icone del wrestling del passato, così come uno stile grafico accattivante e coloratissimo, WrestleQuest vi offre intrattenimento e spensieratezza per diverse decine di ore.