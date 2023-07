Tre giochi usciti su Game Pass nel 2023 passati inosservati e da recuperare in estate

Ogni mese il catalogo di Game Pass viene invaso da decine di videogiochi, molti dei quali rischiano di sfuggire alla vostra attenzione. Ecco tre titoli usciti nel 2023 che, secondo noi, non meritano di essere relegati in secondo piano e che vi consigliamo di recuperare durante le vacanze estive.

Soul Hackers 2 dal 28 febbraio su Cloud, Console e PC

Stipato tra Atomic Heart e Wo Long: Fallen Dynasty, due novità che hanno goduto di una campagna marketing più pressante, Soul Hackers 2 potrebbe essere sfuggito anche agli appassionati di videogiochi giapponesi, ai quali è specificamente indirizzato. Spin-off del franchise Shin Megami Tensei, Soul Hackers 2 è un JRPG sci-fi che narra la storia di Ringo, un'agente di Aion che deve scongiurare un'apocalisse in un Giappone dalle tinte cyberpunk. All'ombra delle luci al neon della capitale giapponese, la Cerchia Fantasma intende impossessarsi di cinque doni divini che, una volta riuniti, possono spalancare le porte ad un terrificante cataclisma.

Il sistema di combattimento a turni, basato sul rodato "Press Turn System", è mutuato dai più recenti episodi di Persona e Shin Megami Tensei, ma è in grado di appagare anche i veterani delle due saghe grazie alla presenza di meccaniche peculiari che il nostro Antonello "Kirito" Bello ha ben descritto nella sua recensione di Soul Hackers 2.

Planet of Lana disponibile dal 23 maggio su Cloud, Console e PC

Arrivato immediatamente al day one in Game Pass quasi in concomitanza con FIFA 23, un gioco ben più mainstream che potrebbe averlo messo in ombra agli occhi di molti videogiocatori, Planet of Lana è un delizioso puzzle game cinematografico contornato da un'epica storia sci-fi che trascende lo spazio e il tempo. Lana, la protagonista della storia, s'imbarca assieme a Mui, un'allegra creaturina con le fattezze di un felino, in un viaggio atto a preservare la bellezza del pianeta su cui vivono, minacciato da un inesorabile esercito senza volto. Durante il loro cammino dovranno collaborare per superare percorsi impervi, risolvere enigmi ambientali, sfuggire a giganteschi automi e districare i segreti del mondo di gioco. La nostra Cristina Bona è rimasta estasiata nella sua recensione di Planet of Lana.

Amnesia The Bunker su Cloud, Console e PC dal 6 giugno

Distratti da Diablo 4 potrebbe esservi sfuggito Amnesia: The Bunker, l'ultimo capitolo di una serie horror in prima persona indipendente che ha contribuito a riscrivere i connotati del genere. Stavolta l'avventura si svolge in un claustrofobico bunker della Prima Guerra Mondiale, dove il soldato francese Henri Clément è chiamato a sopravvivere all'oscurità opprimente e alle entità che si celano al suo interno. Nei panni del malcapitato soldato dovete cercare un modo per sopravvivere ingegnandovi con le poche risorse a disposizione. A differenza protagonisti che l'hanno preceduto negli altri episodi della serie, Henri è tuttavia in grado di utilizzare armi, granate e altri strumenti utili alla vita militare. Il bunker, un piccolo e articolato sandbox, appare come l'ambientazione più riuscita dai tempi del primo capitolo, inoltre un sistema randomizzato e imprevedibile rende ogni partita diversa dall'altra. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Amnesia The Bunker.

Se conoscete altri videogiochi passati in secondo piano che meritano di essere riscoperti, non esitate ad approfittare della sezione dei commenti in basso!