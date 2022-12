Tre giochi usciti su Xbox Game Pass nel 2022 da giocare assolutamente

Nel 2022 sono usciti letteralmente centinaia di nuovi giochi su Xbox Game Pass e comprensibilmente potreste esservi persi qualcosa. Per questo vogliamo aiutarvi a individuare tre giochi usciti su Game Pass quest'anno che vi consigliamo assolutamente di recuperare.

Tunic

Sembra Zelda ma non è, Tunic è un gioco di azione e avventura esteticamente ispirato a The Legend of Zelda ma che in realtà possiede un'anima e un carisma del tutto unici. Ad uno stile estetico vincente (e convincente) si aggiunge un gameplay solido che vedrà il tenero volpino protagonista aggirarsi in una terra magica divisa tra leggende, poteri e mostri feroci. Vi abbiamo incuriosito? La recensione di Tunic è a portata di clic.

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker

La Saga degli Skywalker è uno dei giochi LEGO più venduti e apprezzati degli ultimi anni ed il motivo è semplice da capire. Parliamo di un gioco d'azione che attraversa gli ultimi tre film di Guerre Stellari, proponendo un gameplay divertente anche se non troppo originale, unito ad uno stile grafico che si rifà non solo ai canoni di Star Wars ma anche ai celebri mattoncini danesi. Ideale per grandi e piccini, per saperne di più ecco la recensione di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker.

Two Point Campus

Vi è piaciuto Two Point Hospital?

Se la risposta è sì, Two Point Campus non faticherà a conquistarvi allo stesso modo.Dagli stessi autori, Two Point Campus è un gestionale a tema universitario che si prende sicuramente meno sul serio rispetto a Two Point Hospital ma comunque capace di divertire a lungo. La nostra recensione di Two Point Campus vi schiarirà le idee, noi vi consigliamo di giocarlo senza riserve.