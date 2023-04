Tre giochi che vorremmo vedere annunciati questa estate: si, anche The Last of Us 3

Sono tanti i videogiochi scomparsi che vorremmo rivedere presto ma ci sono anche tanti titoli che non vediamo l'ora vengano effettivamente annunciati, magari durante i tanti appuntamenti estivi, dalla Summer Game Fest al Tokyo Game Show. Ecco i nostri tre desideri!

The Last of Us Parte 3

Iniziamo con un nome grosso, anzi enorme: The Last of Us Parte 3 secondo alcuni rumor sarebbe già in sviluppo ma non è detto che questo sia il prossimo gioco di Naughty Dog, con lo studio che darà probabilmente priorità a The Last of Us Multiplayer e alla sua nuova IP. Ma a noi basterebbe anche una GIF animata con il solo logo del gioco... A proposito, recentemente ci siamo divertiti ad immaginare The Last of Us 3, ecco cosa vorremmo dal nuovo gioco di Neil Druckmann.

Mario Kart 9

Mario Kart 8 è uscito nel 2014 su Wii U ed è stato ripubblicato su Switch nel 2017... i tempi sono maturi per un seguito, no? Secondo noi si ed è arrivato il momento di fare le cose in grande: addio Mario Kart, benvenuto Nintendo Kart, una sorta di Super Smash Bros che racchiuda l'intero universo Nintendo (e non solo) su due e quattro ruote. Bella idea, speriamo si concretizzi presto.

Un nuovo Prince of Persia

Sì, lo sappiamo, Ubisoft è impegnata anima e corpo su Assassin's Creed, il remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo è scomparso... eppure noi continuiamo a sognare l'annuncio di un nuovo gioco di Prince of Persia che riporta la saga del Principe agli antichi splendori. Succederà? Probabilmente non a breve, forse mai, ma sognare non costa nulla.

Quali sono invece i vostri vostri sogni proibiti? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti, sbizzarritevi!