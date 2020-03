Tre mesi di Google Stadia PRO gratis per i possessori di Chromecast Ultra

Google ha annunciato che i possessori di Chromecast Ultra potranno ricevere tre mesi di abbonamento a Stadia PRO in regalo semplicemente abilitando la ricezione della email promozionali sul proprio account.

Non è chiaro al momento se l'iniziativa sia valida in tutto il mondo e Big G non son si è pronunciata a riguardo, in ogni caso vi consigliamo caldamente di provare ad attivare la ricezione di messaggi promozionali anche dal vostro account e di disattivarla in seguito se non siete interessati a ricevere comunicazioni.

Google Stadia PRO permette non solo di giocare in 4K (dove le condizioni lo permettano) ma anche di accedere a giochi gratuiti su base mensile, a marzo gli abbonati potranno scaricare GRID, SteamWorld Dig 2 e SteamWorld Quest Hand of Gilgamech oltre a Destiny 2 The Collection e altri titoli ancora disponibili nel catalogo Stadia PRO.

Nei giorni scorsi Google ha abilitato il supporto 4K per Stadia su Chrome, questa funzionalità non è ancora disponibile per tutti ma solamente per un numero selezionato di utenti, presto dovrebbe essere estesa a tutti gli abbonati Stadia PRO anche se non sono state comunicate tempistiche precise.