Tre grandi giochi ambientati su una stazione spaziale: Metroid e non solo!

Lo spazio da sempre esercita un fascino unico sulle persone, motivo per cui è da sempre un soggetto molto gettonato tra le opere d'intrattenimento. In ambito videoludico ci sono stati diversi giochi ambientati principalmente su stazioni spaziali che si sono rivelati eccezionali: ve ne citiamo tre davvero imperdibili.

Alien: Isolation

Pubblicato nel 2014, Alien Isolation viene considerato uno dei migliori videogiochi mai realizzati sull'iconico brand cinematografico, ed il merito è soprattutto per le sue ambientazioni claustrofobiche a bordo della Sevastopol. L'avventura horror di SEGA e Creative Assembly ha saputo conquistare (e terrorizzare) i giocatori grazie alla costante minaccia dell'Alien che popola la stazione, pronto ad eliminarci quando meno ce lo aspettiamo, anche solo dopo un semplice movimento brusco. Senza dubbio tra i survival horror più riusciti dell'ultimo decennio.

Dead Space

All'epoca della sua originale uscita nel 2008 il classico di Electronic Arts si impose come uno dei migliori Action/Horror della sua generazione non solo per la sua giocabilità perfettamente collaudata e le atmosfere soffocanti, ma anche per uno scenario, quello dell'USG Ishimura, subito entrato nell'immaginario collettivo degli appassionati. Sulla gigantesca nave spaziale alla deriva i giocatori hanno vissuto un'avventura memorabile il cui fascino è rimasto intatto anche nel 2023: la nostra recensione di Dead Space Remake vi spiega perché.

Metroid Fusion

Il quarto episodio della serie 2D Nintendo pubblicato per la prima volta su GBA nel 2002 è l'ennesimo gioiello imperdibile per tutti gli amanti di Metroid. A differenza dei predecessori, però, Metroid Fusion è principalmente ambientato su una stazione della Biologic Space Laboratories (BSL) in rovina, distrutta dai parassiti X. Per contenuti, struttura della mappa ed atmosfere siamo davanti a uno dei Metroid più belli mai realizzati, meritevole di essere giocato da chiunque almeno una volta. E se non avete più un GBA niente paura: Metroid Fusion è disponibile su Nintendo Switch Online senza costi aggiuntivi per gli abbonati.