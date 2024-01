Tre grandi picchiaduro Square Enix dimenticati, che peccato

Mancano pochi giorni all’uscita di Tekken 8, la prossima iterazione di un franchise rimasto negli annali e che ha dato una nuova linfa vitale ai picchiaduro. Il 2023 è stato un momento di rinascita per il genere che ha visto il ritorno di Street Fighter, Mortal Kombat e l’annuncio del gioco prossimo al debutto sotto il vessillo di Bandai Namco.

Dopo un anno indimenticabile per i fan del genere in questione, però, è arrivato il momento di pensare con un po’ di nostalgia al passato, ripercorrendo alcune delle tappe di una software house in particolare: Square Enix. Quest’oggi, vi proponiamo un elenco di tre giochi ormai dimenticati dal pubblico, approdati verso la fine della seconda metà degli anni ’90. Siete pronti a ripercorrere con noi i bei tempi andati?

Tobal No.1

1996, dal Giappone con furore. Tobal No.1 nacque a partire dalla visione creativa dei ragazzi di DreamFactory, la quale si concretizzò in un appagante progetto grazie alla pubblicazione del titolo sul mercato PlayStation. In quegli anni Square Enix (ai tempi ancora SquareSoft) diede vita ad un picchiaduro 3D tanto unico quanto appagante. Benché non vi fosse l’intenzione di essere l’eccezione videoludica di un genere che assistette già alla nascita dei colossi che perdurano ancor’oggi (parliamo del trittico Street Fighter, Mortal Kombat e Tekken), Square Enix riuscì comunque a dare vita ad un progetto in cui la vasta gamma di personaggi giocabili lasciavano spazio a combat system unici per ognuno di essi. Il 1997 fu anche l’anno di Tobal 2, sequel del progetto di cui sopra, ma l’erede di Tobal No.1 non usciì mai al di fuori dei confini giapponesi.

Ehrgeiz God Bless the Ring

Passiamo ora a Ehrgeiz: God Bless the Ring, altro gioco del parco titoli picchiaduro rilasciato verso la fine degli anni ’90 dall’allora SquareSoft e sviluppato da Dreamfactory. Anche in questo caso, purtroppo, parliamo di un titolo molto interessante per la varietà di gameplay e di personaggi che l’hanno caratterizzato. A quest’ultimo proposito, infatti, alcuni combattenti di Ehrgeiz: God Bless the Ring provenivano nientepopodimeno che dalla saga di Final Fantasy. Non a caso, però, sottolineiamo proprio quest’ultimo aspetto: l’anno prima, ovvero nel 1997, PlayStation accolse tra le proprie fila Final Fantasy VII, GDR indimenticabile a distanza di quasi trent’anni. Purtroppo per Ehrgeiz: God Bless the Ring, anche questo titolo non ottenne negli anni il riscontro voluto.

Bushido Blade

Rimanendo nel periodo a cavallo tra il 1997 ed il 1998, a terminare il terzetto di avventure videoludiche SquareSoft di stampo picchiaduro troviamo Bushido Blade, un picchiaduro 3D sviluppato da Lightweight al debutto della sussidiaria di Square. Sebbene le peculiarità del titolo furono tali da assicurare il successo di un sequel uscito l’anno dopo (ma non abbastanza da far perdurare l’IP negli anni), Bushido Blade venne caratterizzato da un gameplay meno in linea con gli esponenti del genere. Otto categorie di armi, possibilità di correre, saltare e arrampicarsi negli ambienti di gioco e scontri veloci e letali come quelli dei veri samurai: sono questi gli ingredienti che vennero adottati da Lightweight e SquareSoft per il proprio progetto, i quali rappresentano il piatto forte di Bushido Blade.