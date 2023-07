Tre iconici spot videogiochi per la TV degli anni '90: li ricordate tutti?

Sono spettacolari quei trailer di videogiochi che passano oggigiorno in televisione, vero? Un tempo, però, le pubblicità sapevano essere ben più originali ed irriverenti, riuscendo ad entrare con forza nell'immaginario collettivo per essere ricordate per sempre. Gli anni '90, ad esempio, hanno partorito delle campagne marketing iconiche.

Elencare in un unico posto tutti gli spot dedicati ai videogiochi che si sono avvicendati in televisione nei ridenti anni '90, che hanno visto sia la "guerra" tra SEGA e Nintendo sia l'ascesa di PlayStation, sarebbe impossibile, dunque ne abbiamo selezionati tre in particolare... uno per compagnia.

Jerry Calà, Walter Zenga e Roberto Mancini per SEGA MEGA Drive (1992)

Nel tentativo di imporsi sul mercato italiano e risultare più appetibile ai videogiocatori nostrani, SEGA ben pensò di ingaggiare alcuni dei volti più noti dell'epoca, attingendo tanto alla televisione con Jerry Calà, quanto nel mondo del calcio con Walter Zenga e Roberto Mancini. I tre sono stati protagonisti di molteplici spot per SEGA nei primi anni '90, ma in questo caso abbiamo deciso di pescarne uno del 1992 che vede Calà giocare a calcio sul maxischermo dello stadio grazie al Mega Drive, impedendo a Zenga e Mancini di cominciare la partita. "Walter, Roberto, col Mega Drive la partita la faccio io!", dice il buon Jerry, prima di salutare i giocatori con il suo famoso "Ocio però, sono Giochi Preziosi". Sì, negli anni '90 le console erano distribuite da case storiche come GIG e, appunto, Giochi Preziosi.

PlayStation si prende gioco di Pac-Man e delle vecchie generazioni (1998)

Mentre Nintendo e SEGA cercavano di imporsi sul mercato, a cavallo tra il 1994 e il 1995 arrivò Sony a rompere loro le uova nel paniere. PlayStation, il nuovo che stava avanzando, fece piazza pulita della concorrenza imponendosi sia tra i veterani sia tra i nuovi giocatori. Alla suo debutto nel mondo dei videogiochi, Sony si rese protagonista di numerose pubblicità irriverenti e politically scorrect (anche sulla carta stampata), ma in questo caso vogliamo ricordarla con uno spot TV del 1998 che la vede sbeffeggiare il povero Pac-Man e le vecchie generazioni: al posto dei soliti fantasmini ci sono tre PlayStation a dare la caccia all'affamata pallina gialla, dimostrando di non avere alcun "rispetto per gli anziani".

150 Pokémon in tasca (1998)

Era il 2000 e in Italia stava per prendere piede un fenomeno dalla portata epocale: stiamo ovviamente parlando dei Pokémon! Per promuovere il lancio di Rosso e Blu (che in realtà circolavano in Giappone già da due anni buoni), Nintendo intendeva veicolare un messaggio ben preciso: grazie al Game Boy era possibile portare in giro fino a 150 mostriciattoli. Lo spot che ne è scaturito è iconico. Il protagonista è un losco autista di autobus che va in giro a prendere Pokémon con un secondo fine: dopo averli caricati tutti, con l'inganno li porta in una pressa e li comprime tutti quanti in un Game Boy Pocket, perfettamente a misura di tasca.

Godetevi tutti e tre gli spot allegati a questa notizia! Ne conoscete altri di iconici andati in onda negli anni '90? Segnalateceli nei commenti!