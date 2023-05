Tre lottatori di Street Fighter 6 davvero fighi

Street Fighter è passato alla storia anche per il suo cast di personaggi iconici, capaci di entrare nell'immaginario collettivo dei fan non solo per le loro abilità in combattimento ma anche per i loro look inconfondibili. Street Fighter 6 non fa eccezione e, tra vecchie glorie e nuovi arrivati, offre un cast d sicuro impatto.

Ma tra i 18 personaggi del roster di lancio, ve ne elenchiamo tre che sono davvero fighi in Street Fighter 6, sia come estetica che in ottica gameplay.

Jamie

Esperto nel Drunken Fist, Jamie ha subito conquistato le simpatie dei giocatori non solo per il suo stile di combattimento frenetico ed imprevedibile, ma anche per un look carismatico e la personalità accattivante. Rivale di Luke negli eventi del sesto capitolo e grande ammiratore di Yun e Yang, due vecchie conoscenze della serie Capcom, Jamie è destinato a divenire uno dei preferiti dei fan di Street Fighter 6.

Kimberly

Un'altra nuova arrivata in Street Fighter che ha subito fatto breccia nel cuore di molti appassionati durante i precedenti playtest grazie sia al suo look coloratissimo e ed intrigante, ma anche per uno stile di lotta frenetico, basato su combo efficaci e movimenti tanto rapidi quanto letali se mandati a segno. Proprio come Jamie, anche Kimberly sembra destinata a scalare le gerarchie delle preferenze dei giocatori.

Ryu

Chiudiamo con il protagonista per eccellenza della storica serie Capcom, che in Street Fighter 6 si presenta molto più saggio e maturo rispetto alle sue precedenti comparse. Gli anni passano, ma Ryu resta un guerriero completo ed il nuovo look lo rende ancora più carismatico, nel frattempo che si prepara ad affrontare le nuove, epiche sfide che lo attendono tra le sue vecchie conoscenze ed una nuova generazione di lottatori.

Non perdetevi la nostra recensione di Street Fighter 6 per scoprire i motivi per cui siamo davanti ad uno dei migliori Picchiaduro attualmente disponibili sul mercato. E già che ci siamo, ricordate con noi l'incredibile storia di Street Fighter e come ha fatto a divenire un nome leggendario del panorama videoludico.