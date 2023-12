Quali sono i tre migliori giochi del 2023 per Metacritic?

Il 2023 si avvicina alla sua conclusione ed è tempo di scoprire secondo il noto portale Metacritic quali sono stati i migliori giochi in assoluto pubblicati nel corso dell'ultimo anno. E nella Top 3 c'è spazio anche per una piccola sorpresa.

La prima posizione in realtà si può considerare piuttosto scontata seppur gradita per tantissimi giocatori: è Baldur's Gate 3 il miglior gioco dell'anno secondo Metacritic, grazie al suo eccezionale metascore di 96 basato sulle 117 recensioni raccolte per la versione PC. Per Larian Studios le soddisfazioni sono state innumerevoli nel corso dell'annata considerato tra l'altro che Baldur's Gate 3 è stato eletto gioco dell'anno ai Game Awards 2023, con le fatiche dello studio belga che sono state così totalmente ripagate.

Al secondo posto secondo la classifica riportata da Metacritic troviamo un altro dei giochi più rilevanti degli ultimi 12 mesi, trattasi di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: l'ultimo kolossal di Nintendo per la sua Nintendo Switch ha raggiunto in verità la stessa media di 96 toccata anche da Baldur's Gate 3, basata però su ben 153 recensioni della stampa. Nelle prime due posizioni c'è dunque un parimerito, con il 2023 che ci ha offerto due delle migliori opere degli ultimi anni.

Un po' a sorpresa, infine, l'ultimo gradino del podio è occupato sempre da Nintendo, ma stavolta da una Remastered: con il suo metascore di 94 frutto di 100 verdetti differenti è Metroid Prime Remastered ad occupare la terza posizione. La nostra recensione di Metroid Prime Remastered conferma che il grande classico per GameCube è tornato in scena in splendida forma, attraverso una riedizione imperdibile per chi non ha vissuto l'opera originale.