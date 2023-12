I tre migliori giochi narrativi del 2023: Alan Wake 2 immancabile

Il 2023 è stato un anno importante per i videogiochi di stampo narrativo e cinematografico: tante infatti le produzioni di spessore viste negli ultimi 12 mesi in tal senso, alcune delle quali davvero imperdibili per tutti gli appassionati.

Di seguito vi citiamo i tre migliori giochi narrativi del 2023, opere che sono state capaci di conquistare critica e pubblico grazie alle loro storie coinvolgenti e l'attenta caratterizzazione di ogni personaggio:

Alan Wake 2

Non poteva assolutamente mancare l'ultima fatica di Remedy Entertainment: Alan Wake 2 è stato tra i principali vincitori dei The Game Awards 2023 portandosi a casa i premi per Best Game Direction, Best Art Direction e, soprattutto, Best Narrative. E' proprio la narrativa uno degli aspetti che hanno permesso alla nuova avventura dello scrittore maledetto di imporsi come uno dei migliori giochi del 2023, grazie non solo alla sua brillante scrittura ma anche per come è stata gestita l'evoluzione degli eventi e lo sviluppo dei personaggi. Un gioco del quale non ci dimenticheremo presto.

Marvel's Spider-Man 2

Nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2 abbiamo evidenziato che la narrativa è tra i diversi elementi migliorati rispetto ai precedenti giochi della serie targata Insomniac Games. Ora infatti la sceneggiatura scorre in maniera molto più fluida, i tempi morti sono praticamente inesistenti e tutti i protagonisti e comprimari godono del loro giusto spazio risultando caratterizzati con ancora più cura e personalità. Se amate lo stile delle storie targate Marvel, allora in Marvel's Spider-Man 2 troverete tutto ciò che serve per regalarvi grandi soddisfazioni.

Star Wars Jedi Survivor

Già il primo episodio, Star Wars Jedi Fallen Order del 2019, si era fatto fortemente apprezzare per la storia proposta, ambientata pochi anni dopo i fatti di Star Wars Episodio III La Vendetta dei Sith e che ha così offerto una panoramica su com'è la Galassia Lontana Lontana poco tempo dopo la caduta dei Jedi. Con Star Wars Jedi Survivor gli sceneggiatori di Respawn Entertainment hanno alzato ulteriormente l'asticella offrendo agli appassionati una storia ancora più coinvolgente e ricca di colpi di scena. Cal Kestis appare ora un personaggio molto più profondo e complesso rispetto a quanto visto nel predecessore e, in generale, la narrativa ha tutto ciò che serve per convincere gli appassionati di Star Wars. Mica poco.